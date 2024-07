Genova. Paura oggi pomeriggio in via Marco Polo, nel quartiere genovese di Castelletto, per un incendio scoppiato in un appartamento al civico 10. Parte del palazzo è stata evacuata per precauzione.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, la Croce Bianca di Castelletto, la Croce Verde Genovese, l’automedica Golf 3 del 118 di Genova e i carabinieri. La polizia locale ha chiuso la strada al traffico per consentire l’intervento.

Nel rogo sono rimaste coinvolte due signore, di cui una più anziana, che hanno inalato fumo. Soccorse dal personale medico sul posto, sono state portate in ospedale per accertamenti con una lieve intossicazione. Le loro condizioni comunque non destano preoccupazione.

Ancora in corso le operazioni di spegnimento e bonifica. Al momento non sono chiare le cause che hanno scatenato il rogo.