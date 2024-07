Incendio sul tetto di un palazzo a Cornigliano, indagini sulle cause

Genova. Notte movimentata a Cornigliano, a Genova, per un incendio divampato sul tetto di un palazzo di via Col Di Lana.

Le fiamme sono scaturite da un locale di servizio situato su uno dei terrazzi sommitali della palazzina.

I vigili del fuoco hanno lavorato per alcune ore per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’edificio. Hanno riferito di non aver avuto bisogno di farlo evacuare.

Danneggiate alcune reti. Non ci sono stati feriti o intossicati. Indagini in corso sulle precise cause del rogo.