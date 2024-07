Evacuata stazione Principe, incendio in un locale tecnico

Genova. Intervento dei vigili del fuoco ed evacuata la stazione Principe, ieri sera, a Genova.

L’allarme è scattato poco prima delle 23 di domenica 30 giugno per lo sviluppo di un denso fumo da una delle centraline elettriche della stazione ferroviaria.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della Polfer, il personale di Rfi e gli operatori del 118 che si sono occupati di passeggeri, utenti e lavoratori.

Evacuata stazione Principe le operazioni di messa in sicurezza sono state messe in atto. Visto l’orario, tardo, la stazione non era particolarmente affollata. Non ci sono state ripercussioni per il traffico ferroviario.

Non ci sono stati feriti o intossicati e l’incendio al locale tecnico è stato spento nel giro di un paio d’ore. Indagini in corso sulle cause del rogo.

Questa mattina la stazione Principe ha ripreso regolarmente la sua funzionalità. Si è chiuso così un fine settimana già complicato per il nodo ferroviario genovese a causa di alcuni lavori e di conseguenti cancellazioni e ritardi.

I LAVORI AL SISTEMA COMPUTERIZZATO DEL FINE SETTIMANA

I lavori in questione, funzionali all’ampliamento della rete e al terzo valico, hanno riguardato l’attivazione del nuovo apparato centrale computerizzato di Genova Brignole a completamento dei nuovi binari tra Principe e Brignole.

Per consentire gli interventi, condotti in modo continuativo e in orario sia diurno che notturno, sono state programmate varie fasi di lavorazione, in particolare a Genova Brignole che hanno coinvolto i treni in passaggio a quello snodo.

L’attivazione dell’ACC, oltre all’upgrade tecnologico, consentirà una migliore gestione operativa della circolazione ed una maggiore flessibilità nella gestione delle future modifiche previste per l’impianto di Genova Brignole. Inoltre, i nuovi apparati sono alla base dello sviluppo del piano ERTMS in corso di sviluppo da parte di RFI.