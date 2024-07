Incendio nel palazzo della Pam al Lagaccio, vigili del fuoco in azione

Genova. Intervento dei vigili del fuoco, con più squadre, nel pomeriggio di venerdì 12 luglio nel quartiere del Lagaccio, a Genova, per un incendio divampato nel palazzo dove si trova il supermercato Pam.

L’allarme è scattato poco prima delle 18. Le fiamme non hanno interessato l’interno del supermercato Pam, che ha un doppio ingresso da via Bari e da via Del Lagaccio, ma una moto nei pressi di un box.

Non ci sono stati feriti o intossicati, stando alle prime informazioni. Una colonna di fumo nero che si alza dall’edificio è rimasta visibile dal quartiere.