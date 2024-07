Genova. Intervento dei vigili del fuoco nella notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio a Borzoli, in Valpolcevera, per un capannone interessato da un incendio.

L’allarme è scattato intorno alle 2. A essere distrutto dalle fiamme il tetto del capannone industriale. Il rogo si è propagato da alcune auto, più un furgone, che si trovavano nei pressi del capannone.

Il capannone si trova nella parte bassa di Borzoli, sul versante di Sestri Ponente.

Un pompiere è rimasto lievemente intossicato dal fumo, durante le operazioni di spegnimento. E’ stato soccorso ma non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

In corso la bonifica dell’area e l’avvio delle indagini sulle cause dell’incendio, che sembra essere partito dalle vetture e non dalla struttura.

Vigili del fuoco in azione nella notte anche a Multedo per un rogo di auto, circoscritto in breve tempo.