Incendio in un palazzo di Albaro, intervento dei vigili del fuoco

Genova. Incendio in un appartamento di via Dodecaneso, nel quartiere genovese di Albaro.

Le fiamme sono divampate intorno alle 19.00 di oggi, venerdì 19 luglio. Sul posto quattro squadre dei vigili del fuoco, i soccorsi sanitari del 118 e in ausilio anche pattuglie della polizia locale.

Il rogo è divampato in un’abitazione al piano terreno di un condominio. Non risultano persone ferite o intossicate, ma le fiamme hanno impegnato non poco i pompieri, intervenuti con autoscala, autoprotettori e autobotte.

Ancora da chiarire le cause del rogo.