In centro storico la rassegna “Extra Musica”, quattro serate gratuite per omaggiare De André

Genova. Dal 27 luglio al 14 settembre, Viadelcampo29rosso torna ad animare le serate d’estate con Extra Musica, rassegna di musica e teatro-canzone giunta alla sua 4°edizione, nell’ambito delle iniziative di Genova Città dei Festival 2024.

La manifestazione, organizzata dalla Cooperativa Solidarietà e Lavoro con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale e musicale della città e contribuire a rendere il Centro Storico uno spazio vitale, ricco di iniziative culturali e sociali, si è aggiudicata un contributo nell’ambito del bando “Genova Città dei Festival”.

Si tratta di quattro appuntamenti ad ingresso libero che si terranno in Piazza Don Andrea Gallo, che spaziano dalla musica al teatro, per un omaggio a Fabrizio De André e ai grandi protagonisti della canzone italiana e della “scuola genovese” dei cantautori. Ecco il programma:

• Sabato 27 luglio ore 17:30 “Viaggio nel mondo di Fabrizio De André e altre sonorità” con i Faber Friends

• Sabato 3 agosto ore 17:30 “Genova di notte”, con Carlo Denei ed Enrico Lisei

• Sabato 7 settembre ore 17:00 “Mood in Sound – I miei amici cantautori”, con NOMA

• Sabato 14 settembre ore 17:00 “Outsiders”, con Porfirio Rubirosa

Sabato 27 luglio Faber Friends omaggia Fabrizio De André con Viaggio nel mondo di Fabrizio De André e altre sonorità”. Fanno parte della neo-band Matteo Troilo, cantautore, recente vincitore della Targa Ciampi 2023 per una tra le migliori cover dell’artista livornese e frontman del gruppo London Valour, insieme a Irene Manca, giovane promessa della musica genovese, accompagnati da Angela Zappolla al violoncello. Ospite speciale Andrea Facco al bouzouki.

Sabato 3 agosto Carlo Denei ed Enrico Lisei portano in scena “Genova di notte”, la vera falsa storia della “scuola genovese”. Siamo nei primi anni ’60 ed inizia l’avventura di un neonato gruppo di amici, i futuri cantautori. Nella fantasiosa pièce la verve comica e la penna di Carlo Denei (autore di Striscia la Notizia ed ex Cavalli Marci) si mescolano con la chitarra, la fantasia e l’avvolgente voce del noto cantautore Enrico Lisei. Con loro la violoncellista Sara Fastame e il polistrumentista Marco Rossi.

“Mood in Sound – I miei amici cantautori”, “che avrà luogo sabato 7 settembre, è Il concerto che Noma dedica alla canzone d’autore (De André, Paoli, Dalla,Ciampi, Tenco, Battisti, Lauzi ed altri ancora) . Alla cantante Greta Drèssino (Noma), si uniscono Luca Felice alle tastiere, Claudio Cinquegrana alle chitarre, MassimoTrigona al basso, strumentisti ben noti nel panorama musicale ligure.

Ultimo appuntamento sabato 14 settembre con OUTSIDERS. Porfirio Rubirosa, capo dei Dadaisti, ci racconta la storia di 7 outsiders della musica italiana: Piero Ciampi, Rino Gaetano, Ivan Graziani, Bruno Lauzi, Lucio Quarantotto, Luigi Tenco e Patrizio Trampetti. Le sue canzoni non sono mai quello che sembrano, e la sorpresa è sempre dietro l’angolo. Lo accompagnano Drugo Arcureo al basso e Fabian Rice alla batteria.

Il festival “Parole e canzoni – Musica e teatro in “Campo” è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, spazio museo dedicato alla canzone d’autore genovese, che aderisce al Progetto di Comunità del Centro Storico.