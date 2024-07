Improbabile Festa 2024, nel ponente di Genova torna il party dell’estate

Genova. Improbabile Festa 2024 torna da giovedì 11 a sabato 13 luglio, come sempre in località Cannellona a Genova Voltri.

Si tratta della sesta edizione di un evento nato come una grigliata tra amici e diventato uno degli eventi più attesi tra i giovani genovesi.

“L’abbiamo chiamata “Improbabile Festa” perché tutto, dall’organizzazione, alla location, al mix di persone, sembrava decisamente improbabile – spiegano gli organizzatori – esattamente come il nubifragio in pieno luglio che ci lasciò in piena notte completamente fradici. Poteva finire lì, ma qualcosa in quell’improbabilità continuava a dare entusiasmo”.

“Forse è stata colpa-merito della location – continua il raccont – un prato lungo la Via del Sale, immersi tra i monti della Resistenza, dove Genova si mostra in una versione inaspettata meravigliosamente in bilico tra verde e blu”.

A questo, sono stati aggiunti tutti gli ingredienti che creano una vera festa, adatta a tutte e tutti: buona musica che varia su più generi, ottimo cibo, con nuovi street food, l’intrattenimento per i più piccoli con laboratori.

Improbabile Festa 2024, la musica

Gli organizzatori di Improbabile Festa 2024 band liguri e band che provengono da diverse parti d’Italia, dal Veneto al Lazio, passando per la Toscana e la Lombardia, dritti fino alla Canellona. Tra gli artisti più noti quest’anno ospiteremo gli Shandon con il loro ska core, l’elettro cumbia dei Cacao Mental e una band storica dell’hip hop italiano, gli Assalti Frontali.

La selezione è varia e tutte le band meritano più che un ascolto: Bantukemistry, Esperimento del Dr.K, West Riviera, Dipende dal Contesto, Colla, Fuug, Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco, Osaka Flu. Inoltre dopo i concerti ogni sera avremo anche una selezione di DJ di tutto rispetto: Sisso, 5how e Lorissa beat (aka Loris Barbieri).

“Ci siamo sfidati a migliorare un po’ ogni anno, a crescere, a fare in modo di avere sempre più cura della bellezza del luogo che ci ospita. Ogni edizione, quando iniziamo a montare, partiamo da un prato meraviglioso che, a fine festa, vogliamo lasciare bello come l’abbiamo trovato e come vorremmo ritrovarlo. Per questo c’è la volontà di avvicinarsi il più possibile al “plastic free”. Vogliamo sia una festa da vivere per scoprire il luogo, gli artisti, il cibo che la animano, una festa in continua evoluzione. Ma sempre e comunque una Festa Improbabile”, concludono gli organizzatori di Improbabile Festa 2024.

Photo Credit: Improbabile Festa – Andrea Piazze