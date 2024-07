Immobiliare, aumentano gli affitti. In Liguria Genova è più economica rispetto alle città delle Riviere

Liguria. Il mercato immobiliare della Liguria rispetta la tendenza nazionale nel primo semestre del 2024, con i canoni di locazione che salgono più velocemente rispetto ai prezzi di vendita. Questi ultimi aumentano del 4,3% dall’inizio dell’anno, raggiungendo i 2.687 euro/mq di media, mentre i canoni conoscono un’ascesa dell’11,6% nel medesimo arco temporale, sfiorando i 12 euro/mq medi.

I dati arrivano dall’osservatorio semestrale regionale curato da Immobiliare.it Insights, proptech company del gruppo di Immobiliare.it.

A differenza di molti altri capoluoghi di regione italiani, Genova è la città più economica in cui acquistare casa, con i suoi 1.658 euro/mq medi, anche se i prezzi sono in crescita del 2,3% nei sei mesi considerati. Si spende molto di più se si acquista in provincia, mediamente oltre 3.000 euro/mq. L’area più cara si conferma invece la provincia di Savona, zona di grande richiamo per i turisti, con 3.876 euro/mq medi e un incremento del 4,6% da gennaio. In nessuna area ligure si evidenziano contrazioni dei prezzi dall’inizio dell’anno.

Rispetto ai trend positivi semestrali sia della domanda sia dell’offerta, si nota un singolo discostamento, che è quello del comune della Spezia, unico a mostrare, per un interesse che sale del 6,5%, un’oscillazione negativa dello stock disponibile, che si contrae nella stessa misura. In tutti gli altri territori domina il segno più per entrambi gli indicatori, con i picchi del +21,3% della domanda del comune di Savona e del +17,9% dell’offerta del comune di Imperia.

Il mercato delle compravendite

Come in diverse altre regioni italiane, anche in Liguria la domanda di immobili in vendita riscontra una crescita nel primo semestre dell’anno, in questo caso pari al 7,4% (+2,4%, invece, su base trimestrale). Tuttavia, rimane elevata anche la disponibilità di stock, che subisce un aumento dell’8,2% nei sei mesi analizzati.

Nonostante l’ascesa dei prezzi, non si notano particolari cambiamenti per quanto riguarda l’accessibilità al mercato (affordability) nel semestre: questa rimane stabile per le coppie, che possono permettersi il 55,9% degli immobili, e anche per i single, che accedono al 24,2% delle soluzioni. A Genova i valori sono invece in rialzo per i single da inizio 2024, +1,2%, percentuale che incrementa ulteriormente nell’ultimo trimestre (+1,6%).

Il mercato delle locazioni

Per quanto riguarda gli affitti, la domanda nel semestre aumenta del 14,7%, con un valore molto positivo anche nell’ultimo trimestre (+12,6%). L’offerta, al contempo, segue le leggi del mercato, contraendosi del 23% in sei mesi e del 16,2% negli ultimi tre.

In Liguria ci sono tre città che si contendono il ruolo di aree meno costose della regione per gli affitti. La più economica è ancora una volta Genova (9,4 euro/mq di media), ma a breve distanza seguono Imperia (9,5 euro/mq) e Savona (9,7 euro/mq). In tutte e tre le rispettive province i canoni si alzano notevolmente, sopra i 14,5 euro/mq medi, con la provincia di Savona che si ripresenta come zona più onerosa (15,4 euro/mq). La provincia e il comune di Imperia sono invece gli unici due territori a evidenziare un calo dei prezzi delle locazioni nel semestre, rispettivamente del -0,7% e del -1,4%.

L’interesse per gli immobili in affitto cresce quasi ovunque in Liguria nel semestre rispettando il trend più allargato della regione. Gli unici due territori in controtendenza sono il comune di Imperia (-2,9%) e, soprattutto, quello della Spezia, giù del 10,5%.

Non si può dire lo stesso per l’offerta, che mostra un andamento variegato, con quattro territori in cui lo stock aumenta – i comuni di Imperia, La Spezia e Savona, e la provincia di Savona – e i restanti quattro in cui invece diminuisce.