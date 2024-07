Imbarchi traghetti, giornata da bollino rosso per il traffico genovese attorno al porto

Genova. Il traffico dei giorni scorsi probabilmente non era nulla a confronto se il bollettino della polizia locale ha stabilito che oggi pomeriggio sarà bollino rosso attorno agli imbarchi dei traghetti al porto di Genova.

Si tratta dell’unica giornata con la segnalazione massima dal 18 luglio a oggi.

L’orario annunciato per possibili problematiche di traffico è dalle 14 fino alle 22 in zona via Balleydier, via Albertazzi, via Di Francia e vie limitrofe.

I genovesi dovranno dunque armarsi di pazienza, anche perché il varco di via Milano, appena aperto e che in prospettiva dovrebbe essere utile per alleggerire gli ingressi su via Albertazzi, al momento non serve i passeggeri, ma i servizi operativi con permesso rilasciato dall’Autorità portuale.

Sono ben nove le navi in partenza tra le 19 e le 23.59 di oggi, oltre alla Msc Fantasia che scioglierà gli ormeggi alle 18: la Rhapsody Gnv per Olbia alle 19, la Moby Drea per Olbia alle 21, la Moby Orly per Ajaccio/Porto Torres alle 21, la Moby Corse per Bastia alle 21, la Gnv Auriga per Porto Torres alle 21.30, la Gnv Spirit per Palermo alle 21.30, la Moby Aki per Olbia alle 21.30, La Suprema per Tunisi alle 22.30 e la E. Russ per Palermo/Malta alle 23.59.