Il sindaco Marco Bucci dimesso dal Galliera: posizionato uno stent coronarico

Genova. Il sindaco di Genova Marco Bucci è stato dimesso questa mattina dall’ospedale Galliera dov’era ricoverato da ieri per eseguire una coronarografia programmata presso il reparto di cardiologia e il posizionamento di uno stent.

Il ricovero in Cardiologia non è quindi legato direttamente all’intervento a cui era stato sottoposto il mese scorso, sempre al Galliera, dall’équipe di Chirurgia maxillo-facciale e plastica ricostruttiva, per una metastasi linfonodale da neoplasia cutanea.

Stando all’agenda del Comune di Genova Marco Bucci sarà presente lunedì 8 luglio nel tardo pomeriggio alla presentazione dell’arena sportiva del Palasport, il rinnovato palazzetto dello sport nel Waterfront di Levante progettato dall’architetto Renzo Piano.