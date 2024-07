Il Paganini Genova Festival sbarca a Sestri Ponente: i 24 capricci al Teatro Akropolis

Genova. Il Paganini Genova Festival sbarca a Sestri Ponente. Domani, alle 20.30, il Teatro Akropolis ospiterà questo evento del Paganini Genova Festival, per l’organizzazione di GOG-Giovine Orchestra Genovese. Per la prima volta in Europa i 24 Capricci di Paganini in una esecuzione per mandolino solo: esecutore, e trascrittore dell’opera, è Dor Amran, giovane ed eclettico musicista che si cimenta in un’impresa di assoluta eccezionalità.

Quelli che al tempo di Paganini venivano descritti come brani ineseguibili se non dallo stesso autore, vengono oggi proposti sullo strumento che fu il primo appreso da Paganini, prima del grande passaggio al violino. La composizione dei 24 Capricci di Paganini si colloca in un arco temporale che parte da anni relativamente giovanili e si conclude entro il 1817. Furono poi pubblicati dall’editore milanese Giovanni Ricordi nel 1820 e divulgati come Op. 1.

L’uso del termine “capriccio” riprende un utilizzo invalso dal Seicento nell’individuare una composizione sostanzialmente basata sull’improvvisazione e sul gusto estemporaneo dell’esecutore.