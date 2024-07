Il Mog di Genova brinda con il Perù: tre giorni per festeggiare l’indipendenza

Genova. Dal 24 al 26 luglio il MOG Mercato Orientale Genova apre le sue porte alla musica e ai sapori del Perù, per celebrare insieme la festa nazionale del Paese Sudamericano. Il 28 luglio del 1821 il Perù dichiarava la sua indipendenza diventando ufficialmente una Nazione.

Il MOG in collaborazione con una delle sue Cucine, Mi rico Perù, per il quarto anno, vuol contribuire alla scoperta di questa straordinaria cultura. Lo farà attraverso il gusto, con due appuntamenti dedicati a Pisco, Carapulcra e Chicha morada.

Mercoledì 24 luglio sarà possibile approfondire la conoscenza del Pisco peruviano, in un seminario dedicato (ore 19; aula Superba). Insieme al bartender Massimo Felice assaggeremo tre differenti tipologie di pisco Viñas de Oro – mosto verde Italia, acholado e torontel. In chiusura la preparazione e l’assaggio del più classico dei cocktail peruviani, il Pisco Sour, che nei tre giorni della festa si potrà anche gustare alla Spiriteria del MOG. Il seminario è gratuito ma a numero limitato e con prenotazione obbligatoria sul sito (clicca qui).

Giovedì 25 luglio invece sarà la chef Sujey Mendoza di Mi Rico Perù a condurre il pubblico alla scoperta di un piatto antico e gustoso come la carapulcra. Nelle due ore di seminario (ore 18.30, aula Fornelli) ci sarà però spazio anche per salse, tamales, insalata andina e Chicha Morada. Oltre a carpire tutti i segreti di queste ricette, ci sarà la possibilità di gustare i piatti appena preparati. Biglietti (euro 60) sul sito (clicca qui: https://moggenova.it/eventi-corsi/la-cucina-peruviana).

La conclusione della Festa Peruviana, venerdì 26 luglio, sarà l’occasione per divertirsi con le danze tipiche portate in scena dal Gruppo Sambo (ore 17.30) e con la Musica Criolla del Gruppo Raices Latinas (ore 18:30).

L’atmosfera andina però si potrà vivere in ognuno di questi tre giorni grazie al menù speciale proposto da Mi rico Perù, accompagnato dalla classica bevanda Chicha Morada. Novità di quest’anno i piatti ispirati dalla cultura andina che saranno proposti dalle altre Cucine, nello spirito multiculturale e inclusivo che anima la Corte del MOG.

L’appuntamento con il Perù chiude idealmente la prima parte dell’anno per il MOG, che ridurrà gli eventi nel mese di agosto per poi andare in vacanza nella settimana dal 15 al 26 agosto. Una breve pausa prima di ritornare a settembre con alcune significative novità.