Il Genoa scopre il suo percorso: ecco il calendario della Serie A 24/25

Roma. Debutto di fuoco per il Genoa. La squadra di Gilardino inizierà in casa contro l’Inter. Nelle prime dieci giornate avversari importanti per i rossoblù: Roma alla quarta, Juventus alla sesta, Atalanta alla settima, Bologna all’ottava, seguita da Lazio e Fiorentina. Ultime quattro giornate con un filotto altrettanto complesso: Milan, Napoli, Atalanta e Bologna. Finale di campionato al Dall’Ara, dunque, per il Grifone.

1ª giornata 17-8: Genoa – Inter

2ª giornata 25-8: Monza – Genoa

3ª giornata 1-9: Genoa – Hellas Verona



4ª giornata 15-9: Genoa – Roma



5ª giornata 22-9: Venezia – Genoa

6ª giornata 29-9: Genoa – Juventus

7ª giornata 6-10: Atalanta – Genoa

8ª giornata 20-10: Genoa – Bologna

9ª giornata 27-10: Lazio – Genoa

10ª giornata 30-10: Genoa – Fiorentina

11ª giornata 3-11: Parma – Genoa

12ª giornata 10-11: Genoa – Como

13ª giornata 24-11: Genoa – Cagliari

14ª giornata 1-12: Udinese – Genoa

15ª giornata 8-12: Genoa – Torino

16ª giornata 15-12: Milan – Genoa

17ª giornata 22-12: Genoa – Napoli

18ª giornata 29-12: Empoli – Genoa

19ª giornata 5-1: Lecce – Genoa

20ª giornata 12-1: Genoa- Parma

21ª giornata 19-1: Roma – Genoa

22ª giornata 26-01: Genoa – Monza

23ª giornata 2-2: Fiorentina – Genoa

24ª giornata 9-2: Torino – Genoa

25ª giornata 16-2: Genoa – Venezia

26ª giornata 23-2: Inter – Genoa

27ª giornata 2-3: Genoa – Empoli

28ª giornata 9-3: Cagliari – Genoa

29ª giornata 16-3: Genoa – Lecce

30ª giornata 30-3: Juventus – Genoa

31ª giornata 6-4: Genoa – Udinese

32ª giornata 13-4: Hellas Verona – Genoa

33ª giornata 20-4: Genoa – Lazio

34ª giornata 27-4: Como – Genoa

35ª giornata 4-5: Genoa – Milan

36ª giornata 11-5: Napoli – Genoa

37ª giornata 18-5: Genoa – Atalanta

38ª giornata 25-5: Bologna – Genoa

Inizierà nel weekend del 17/18 agosto il campionato di Serie 24/25. Come sempre, 20 squadre con le novità rappresentate da Parma, Como e Venezia. Con i lombardi che mancano dalla massima serie dalla stagione 2002/2003. Si giocheranno poi senza interruzione la 2^ giornata (24/25 agosto) e la 3^ giornata (31 agosto, 1 settembre). Poi, sosta per la Nazionale, impegnata in Nations League dal 5 al 10 settembre. Anche quest’anno ci sarà il calendario del girone di andata sarà diverso rispetto a quello di ritorno.

La 10^ giornata sarà l’unico turno infrasettimanale (mercoledì 30 ottobre). Non ci sarà la sosta invernale (si giocherà nei weekend del 22 e del 29 dicembre) e si chiuderà il 25 maggio. Le uniche soste saranno in corrispondenza degli impegni delle squadre nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo.