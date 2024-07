Il generale Andrea Rispoli in visita ai carabinieri forestali della Liguria

Liguria. Nei giorni scorsi il Ccomandante delle unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri (Cufa), generale di Corpo d’Armata Andrea Rispoli, si è recato in visita in Liguria. L’alto ufficiale dell’arma, ricevuto dal comandante della Regione carabinieri forestale colonnello Carlo Chiavacci, ha incontrato gli ufficiali ed una rappresentanza del personale della specialità forestale della Liguria.

La visita ha consentito di evidenziare l’importanza del ruolo che i carabinieri forestali rivestono sul territorio ligure per la salvaguardia dell’ambiente, la difesa del patrimonio forestale e la tutela della qualità agroalimentare. Nel corso dell’incontro con il personale dipendente, il Generale ha ringraziato tutti i militari per l’impegno che viene profuso quotidianamente nello svolgimento del proprio servizio istituzionale.

Il generale Rispoli ha fatto visita, per un saluto, al prefetto di Genova Cinzia Torraco, al procuratore generale di Genova Mario Pinelli, al presidente della Corte d’Appello Elisabetta Vidali e al procuratore capo di Genova Nicola Piacente.

L’evento è poi proseguito con una visita al gruppo carabinieri forestale di Savona, dove il comandante ha incontrato i militari che svolgono il proprio servizio sul territorio di tale provincia.

Nel corso dell’evento, è stata effettuata, presso la fortezza del Priamar, una dimostrazione delle attività svolte dal Nucleo Cinofilo Antiveleno “Liguria” dei carabinieri forestali e dell’impiego del drone operativo in uso al reparto carabinieri Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Rispoli ha quindi visitato la sede del nucleo operativo ecologico di Genova dove ha avuto modo di apprezzare l’importante lavoro che il reparto svolge per la repressione dei reati ambientali su tutto il territorio regionale.

Durante il suo soggiorno a Genova il comandante ha incontrato, presso l’Acquario di Genova, Giuseppe Costa presidente e amministratore della società che gestisce la struttura, e Silvia Lavorano, curatrice generale del settore zoologico, che gli hanno mostrato la straordinaria esposizione di biodiversità acquatica presente nel complesso. L’occasione ha consentito di sottolineare e rafforzare il rapporto di collaborazione che intercorre tra l’Arma e tale struttura che detiene numerosi esemplari di specie in via di estinzione ed ospita diversi animali oggetto di confisca a seguito di molteplici attività dei Nuclei Cites in applicazione della Convenzione di Washington del 1973 (Cites).