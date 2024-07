Il Galata Museo del Mare compie 20 anni: tutti gli eventi in calendario

Genova. Mercoledì 31 luglio 2024 il Galata Museo del Mare compie 20 anni e per festeggiare la ricorrenza ha in programma una festa di compleanno lunga un giorno intero e aperta alla città. A partire dalle 10.00 e fino alle 22.00 (ultimo ingresso 21.00) sarà possibile visitare gratuitamente il Museo, previa prenotazione on line del biglietto gratuito; alle 10.30 e alle 16.30 i servizi educativi del Galata coinvolgeranno centri estivi al mattino e famiglie al pomeriggio, in attività gratuite; alle 18.00 l’ospite d’eccezione del quarto appuntamento con “Il Direttore incontra” sarà Christian Greco direttore del Museo Egizio; dalle 19.30 alle 21.00 i curatori e le curatrici saranno a disposizione dei visitatori per brevi approfondimenti ad alcune sezioni del percorso. In concomitanza, al piano terra del Museo, dopo i saluti e i ringraziamenti della direzione del Museo e delle istituzioni presenti, il suono del pianoforte dà avvio alla serata del 20° Anniversario del Galata Museo del Mare, con le note di Marco Tindiglia: un accompagnamento dolce che porterà il pubblico verso un primo momento più conviviale e di networking dentro e fuori al Museo dove è allestito un punto bar con una proposta di bevande, tra cui i due particolari cocktails “Galata Twenty” dedicati all’evento. Dalla banchina di Calata De Mari un servizio di panini a base di pesce e coni di fritto di pesce, verrà servito da Ittiturismo Ermana, in collaborazione con Coldiretti Pesca Liguria.

Una festa che continua fuori il Galata: a partire dalle 21.00 e fino alle 22.30 circa, le facciate del Galata Museo del Mare diverranno palcoscenico naturale per lo spettacolo di danza verticale “Aria” della Compagnia Funa Performing Arts prodotto da Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e per lo spettacolo di Visual Mapping architetturale “Aura Nova” curato da Sinapsi Videomapping Lab. L’ evento è ideato, curato e diretto da Forevergreen.

I primi si esibiranno nello spettacolo di danza verticale “Aria”, prodotto dalla Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. Una violinista e tre performer: quattro corpi sospesi in aria per una suite suonata e cantata dal vivo, che attraverso la danza, la sospensione aerea e la musica, creeranno immagini suggestive ed emotive cercando di spingere al limite lo sguardo dello spettatore. Una danza sospesa ad un filo per riscoprirsi liberi. Aria, danza, musica, natura, sono i nomi delle sue armi.

Lo spettacolo di visual mapping “Aura Nova” coinvolgerà invece il pubblico in una narrazione digitale che rievoca epoche architettoniche passate, da antiche civiltà a progetti futuristici, prendendo spunto dallo spettacolo vincitore del primo Premio Concorso Videomapping LPM Roma del 2019 “Ancient Sight”, nato dalla consapevolezza del grande patrimonio culturale custodito e dal desiderio di valorizzarlo con linguaggi innovativi e contemporanei. Lo spettacolo “Aura Nova”, che verrà ripetuto tre volte durante la serata, è un adattamento inedito di “Ancient Sight” per il Galata Museo del Mare che rievoca la storia del palazzo, dalle sue origini alla sua nuova veste che ha reso l’architettura del palazzo moderna e contemporanea, diventando punto di riferimento culturale della città di Genova, all’interno di un contesto denso di contrasti qual è la Darsena di Genova.

Nel corso degli anni, Sinapsi ha realizzato diverse mappature video con tematiche di interesse storico-culturale significative, da personaggi famosi (Mascagni Festival, Livorno) a monumenti iconici (Loggia del Brunelleschi, Firenze; Cattedrale di Aosta), meraviglie architettoniche (facciata del Teatro della Tosse, 2023) e occasioni di festa (Celebrazione del 130° Anniversario del Genoa CFC). Ha ricevuto diversi riconoscimenti internazionali agli LPM awards di Roma dal 2019.

“Il nostro 20° anniversario non è solo una celebrazione dei successi passati, ma un impegno per il futuro” commenta il Presidente Mauro Iguera. “Il Galata Museo del Mare ha sempre rappresentato un punto di riferimento culturale per la città di Genova, e questa giornata di festeggiamenti – con eventi che spaziano dalle visite guidate gratuite agli spettacoli di danza e visual mapping – è un omaggio alla nostra comunità e al suo continuo sostegno”

“Un evento importante”, afferma il direttore Pierangelo Campodonico, “che noi vogliamo giocare nel segno del coinvolgimento e dell’inclusività. Il museo è di tutti, e questa è un’ottima occasione per riaffermarlo. Le visite con gli anziani, le visite con i bambini, l’apertura gratuita sono tutti segnali che lanciamo alla comunità genovese. Lo sappiamo: ancora oggi, dopo vent’anni di attività, molti genovesi non sono ancora stati al Galata. Questa è l’occasione giusta per venirci e per affezionarsi, per tornarci con gli amici o i parenti. Non è nostra intenzione autocelebrarci, o dare un “contentino” ai cittadini; è indicare una strada, quella di un museo fortemente legato alla sua comunità”.

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE

I biglietti per visitare gratuitamente il Museo sono già prenotabili sul sito del Galata Museo del Mare www.galatamuseodelmare.it. L’incontro tra il direttore del Galata Pierangelo Campodonico e il direttore del Museo Egizio Christian Greco è già prenotabile sul portale Eventbrite, cercando “il direttore incontra Christian Greco”.

ATTIVITA’ PER I CENTRI ESTIVI E LE FAMIGLIE – GIA’ SOLD OUT

Mercoledì 31 luglio alle ore 10:30 i centri estivi parteciperanno ad una caccia al tesoro per piratesse e pirati lungo sei sale alla scoperta di barche, storie di pirati e prove di coraggio. Durata dell’attività: due ore circa.

Alle 16.30 famiglie e bambini prenotati prenderanno parte all’attività “The sailor’s chest”: nella cassa del marinaio si possono trovare diversi oggetti, timone, ancora, stoccafisso, strumenti astronomici, diario di bordo. Esplorando il brigantino Anna, i partecipanti giocheranno con i suoi diversi ambienti e strumenti. Durata: un’ora e mezza.

La giornata di festeggiamenti, prevista mercoledì 31 luglio, rientra in un più ampio programma che l’Istituzione Mu.MA Musei del Mare e delle Migrazioni ha voluto realizzare a partire dal mese di aprile e fino a dicembre 2024. Prossima tappa la giornata speciale per il Nazario Sauro: giovedì 26 settembre, in occasione del 15° anniversario dall’arrivo del sottomarino alla darsena di Genova, per tutto il giorno, in via eccezionale e straordinaria, sarà possibile acquistare il biglietto di ingresso per il solo Sauro al prezzo di 6 euro. Per i più curiosi, vi sarà la possibilità di partecipare alla “Sauro Experience”: dalle 18.30 alle 20.30 visite guidate dietro le quinte con sommergibilisti e curatori del museo al costo di dieci euro, con prenotazione obbligatoria.

Altri appuntamenti realizzati e in corso: dalla recente serata commemorativa “Notte dell’Andrea Doria” alle due mostre realizzate con le immagini dell’Archivio fotografico Francesco Leoni, passando per format televisivo degli Incontri in Blu (prossime date 19 settembre con Alberto Galassi CEO di Ferretti Group e il 10 ottobre con Giovanni Soldini); dagli incontri con alcuni direttori e direttrici dei più importanti musei italiani alle visite speciali con i curatori e le curatrici del museo (prossime date il 17 ottobre, alla scoperta della “Sala dei Globi e degli Atlanti”, il 7 novembre “Alla scoperta dell’Archivio fotografico Francesco Leoni”, l’ultima visita il 5 dicembre con focus sulla mostra della “Galleria dei Donatori”).

INFO MUSEO

Il Galata Museo del Mare è di proprietà del Comune di Genova che lo amministra e ne cura la direzione artistica, scientifica e culturale attraverso il Mu.MA – Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni. Del Mu.MA fanno parte la Commenda di Prè che è sede del Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana (MEI), il Museo Navale di Pegli e il complesso monumentale della Lanterna di Genova.

A supporto dell’Istituzione è l’Associazione Promotori Musei del Mare, i cui soci sono rappresentativi di oltre 80 aziende del settore marittimo e dello shipping. Il Concessionario dei servizi del Galata Museo è Genova Cultura Scarl.

Il Galata Museo del Mare è il più grande museo marittimo del Mediterraneo. La visita al museo consente al pubblico di compiere un viaggio nella storia della navigazione dal Medioevo ai giorni nostri, dall’età del remo a quella delle grandi migrazioni moderne. Un percorso che si snoda in 12.000 mq, articolati in 31 sale distribuite su 5 livelli.

Dalle radici della marineria genovese, illustrata nella “Veduta di Genova” nel 1481 da Cristoforo Grassi, passando per Cristoforo Colombo, ritratto nel dipinto di Ridolfo del Ghirlandaio (XVI Sec.), alle riproduzioni, in scala 1:1, della galea genovese del ‘600 e del brigantino-goletta “Anna” della prima metà dell’800, sino a giungere al Padiglione MeM, Memorie e Migrazioni, dove è possibile rivivere l’esperienza storica della grande traversata oceanica a bordo del Piroscafo “Città di Torino”. Il percorso prosegue poi attraverso la Sala Armatori, dove si racconta l’evoluzione della cultura marittima moderna e contemporanea genovese, l’allestimento dedicato alla T/n Andrea Doria, la nave “più bella del mondo” e la Sala Coeclerici, con la collezione di dipinti “Navigare nell’Arte” della Fondazione Paolo e Giuliana Clerici. Sempre della Fondazione, ma in comodato al museo, l’Archivio fotografico Francesco Leoni.

Dalle grandi terrazze panoramiche Mirador e Coeclerici si può godere dell’incantevole veduta della città, con i suoi colorati edifici medievali, e del Porto Antico.

La collezione comprende oltre 4.300 oggetti originali, tra cui strumentazioni tecniche per la navigazione, provenienti dall’Istituto Idrografico della Marina Militare, dieci atlanti storici di grande pregio e due globi – celeste e terrestre – realizzati tra il ‘500 e la fine del ‘700. È parte del percorso la visita al sottomarino S-518 “Nazario Sauro”, primo battello musealizzato visitabile in acqua.