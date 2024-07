Il consiglio comunale sugli artisti di strada finisce di notte tra scontri ed espulsioni

Genova. Si era aperto con presupposti tutt’altro che buoni, il consiglio comunale di Genova di martedì 30 luglio – l’ultimo prima della pausa estiva – chiamato a votare la modifica del regolamento sull’arte di strada.

La delibera di giunta è passata come previsto, a sera inoltrata, con il sì della maggioranza e il no di Mattia Crucioli, unico esponente della minoranza a non avere lasciato l’aula.

Prima però sono andate in scena tensioni e polemiche. Una sospensione dei lavori durata tutto il pomeriggio per trovare una sorta di accordo tra maggioranza e opposizione che in, cambio di alcuni emendamenti, avrebbe dovuto ritirare i quasi 4000 ordini del giorno presentati.

Alla ripresa, dopo le 19, senza alcun compromesso raggiunto, la tensione è salita fino allo scontro diretto, l’ennesimo, tra il presidente del consiglio comunale Carmelo Cassibba e la consigliera rossoverde Francesca Ghio.

Uno scambio acceso tra i due, con la Ghio che ha definito il presidente “maleducato”, ha portato all’ammonizione e poi espulsione della consigliera, ma anche del suo collega Filippo Bruzzone. In aula, per farli uscire, sono intervenuti gli agenti della polizia locale.

I vigili hanno poi fatto uscire anche le consigliere del Pd Rita Bruzzone e Donatella Alfonso, “colpevoli” di avere solidarizzato con i rossoverdi.

Bruzzone ha annunciato che scriverà alla prefetta: “Perché quanto è accaduto è inaudito, sono stato accerchiato dagli agenti, preso per le braccia e portato fuori, tutto per ordine di una persona, il presidente del consiglio comunale, che ha dimostrato ancora una volta di non saper svolgere il proprio ruolo”.

“Cominciamo a superare un confine delicato se un consigliere, con un mandato elettorale affidatogli dal voto, in una assemblea democratica, viene portato via con la forza, solo per aver provato a dare voce a chi spesso non ce l’ha, come chi fa arte di strada. Tutto questo per aver espresso solidarietà alla collega Francesca Ghio, ancora una volta zittita, ammonita, e portata via come me fuori dall’aula”, aggiunge Bruzzone.

“Tutto questo per aver espresso dissenso, il clima che si respira non è quello della Genova che conosco. È necessario un riscatto democratico”, conclude.