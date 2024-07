Il blucerchiato Lorenzo Malagrida torna a giocare, in Lega Pro, con il Rimini

Genova. E’ un arrivederci quello di Lorenzo Malagrida alla Sampdoria.

Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili blucerchiate, ritorna al Rimini in Lega Pro, in quanto – seppur richiesto da varie società (Arezzo e Ternana tra le altre ) – ha optato per una città dove si è trovato bene, sia come società che come tifoseria, uscendo dai play off solo per la differenza in classifica registrata in campionato.

Malagrida tornerà quindi in Romagna e da domai sera sarà a disposizione di mister Buscè, in un ambiente favorevole per unaulteriore crescita professionale.