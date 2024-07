I commercianti dichiarano guerra alla Ztl del centro: giovedì corteo e presidio a Tursi

Genova. Un breve corteo da piazza Fontane Marose a via Garibaldi con conseguente presidio alle porte di palazzo Tursi, volantini affissi alle vetrine dei negozi e saracinesche abbassate a metà: sono questi gli elementi che contraddistingueranno la manifestazione convocata da Confesercenti, e aperta a tutte le associazioni di categoria degli operatori del commercio, per giovedì 1° agosto alle 14.30 contro la decisione del sindaco Marco Bucci di estendere anche ai giorni feriali la Ztl di via Roma e via XXV Aprile.

“Un’iniziativa che si rende necessaria di fronte alla mossa unilaterale della giunta, che va nella direzione opposta a quella del confronto e del dialogo da noi invece perseguita fin qui”, spiega Francesca Recine, vicepresidente provinciale Confesercenti e presidente Fismo, il sindacato che riunisce le attività del settore moda aderenti all’associazione. “Già durante la sperimentazione nei weekend – spiega Recine – avevamo evidenziato pesanti criticità, derivanti dalla mancata pianificazione di un piano di soste alternative a quelle andate perse con la Ztl. Una situazione già critica, dunque, che si aggiunge a quella che, di fatto, è stata una privatizzazione di piazza Portello e che ora rischia di precipitare di fronte ad un provvedimento che non tiene in alcuna considerazione i danni già causati alle attività commerciali e quelli, ulteriori e ancora più gravi, che deriveranno dall’estensione delle limitazioni al traffico e alla sosta all’intera settimana lavorativa”.

“Chiediamo pertanto al sindaco e alla giunta di rivedere la decisione e di trovare soluzioni che bilancino le necessità di regolamentazione del traffico con le esigenze quotidiane della comunità – esorta la vicepresidente Confesercenti -. I cambiamenti e il progresso sono sempre bene accetti, ma questi non possono confliggere con il tessuto economico che sostiene la città. Serve una seria pianificazione tecnica che preveda anche parcheggi di appoggio, zone di sosta a tempo determinato e tutti gli accorgimenti del caso, sempre necessari quando si dispone una limitazione del traffico così impattante e in un quartiere così centrale. Su questo, naturalmente, Confesercenti è da sempre disponibile a un confronto con l’amministrazione”.

Nel frattempo il sindaco Marco Bucci ha lanciato l’idea dei parcheggi kiss&buy, aree dedicate alla sosta breve intorno al centro storico per favorire proprio i clienti delle attività commerciali. “Il progetto dovrebbe essere pronto già nelle prossime settimane”, ha annunciato. Troppo poco, però, per placare l’ira dei negozianti.

“Vogliamo vedere quanti saranno, non è che siamo a posto con 10-20 stalli – interviene Paolo Bartolone, presidente del Civ Sestiere Carlo Felice -. Noi siamo disposti anche a sacrificare parte delle fioriere in via Roma. Non possiamo pensare che al Waterfont ci siano mille parcheggi e nessuno in centro. Dobbiamo costruire parcheggi sotterranei, il Comune sta valutando le aree, ma nel frattempo passeranno 5-7 anni e noi saremo già chiusi. In via Roma un altro negozio ha comunicato che chiuderà dal 31 luglio”.

Nel mirino anche la polizia locale che fa rispettare il divieto di sosta e di fermata in via Roma, disciplina che esisteva ben prima della Ztl e mitigata in passato da una certa tolleranza: “L’altro giorno – racconta ancora Bartolone – una cliente era in un negozio vicino al mio, stava per comprare un profumo da 200 euro, un vigile si è addirittura affacciato all’interno per chiedere di spostare la moto. Alla fine la signora si è spaventata e non ha più acquistato. Stiamo esagerando. In via XII Ottobre sono spariti 60 posteggi per gli scooter. Nessuno è contro le pedonalizzazioni, ma prima si devono nascondere le macchine sottoterra. I centri commerciali e la grande distribuzione con migliaia di parcheggi hanno stufato”.

“Da anni abbiamo detto al sindaco e agli assessori di come scelte non condivise e supportate dalle giuste infrastrutture possano ledere al commercio di vicinato – fa sapere Ascom Confcommercio, annunciando la propria adesione alla manifestazione -. Il primo esempio disastroso è quello di Nervi, ora dobbiamo scongiurare il disastro del centro. Già con la sperimentazione c’è stato un calo di fatturato. Confcommercio in spirito totalmente collaborativo si è attivata per fare un questionario sottoposto a tutti gli esercenti della zona sperimentale. Risultato, 30% di calo di fatturato in media. Abbiamo comunicato i risultati al sindaco e agli assessori, unico risultato ottenuto la promessa di una Ztl permanente e sono stati tolti 300 posti moto. È ora di finirla di passare sopra a una delle primarie attività della città, sia per fatturato che per numero di dipendenti. Per questo siamo contenti che anche Confesercenti abbia aderito alla nostra linea”.