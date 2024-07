I comitati liguri ai leader di sinistra e M5s: “Ora vogliamo essere protagonisti nelle scelte”

Genova. “Siamo d’accordo sulle dimissioni di Toti, ma vogliamo un cambio radicale nel modo di fare politica“. Perché “non vogliamo solo essere elettori di un capo, ma protagonisti nelle scelte: salute, ambiente e territori non sono merce da utilizzare in funzione elettorale”. È il monito lanciato dalla Rete Liguria di comitati e associazioni che ieri ha incontrato i leader nazionali di Alleanza Verdi Sinistra (Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli) e M5s (Giuseppe Conte), arrivati in città per la manifestazione in piazza De Ferrari. Non ha partecipato invece Elly Schlein – nonostante l’incontro sia avvenuto nella sala del gruppo consiliare del Pd – che aveva altri impegni programmati.

“Abbiamo parlato a lungo dei problemi che affliggono la Liguria – spiegano i referenti della Rete -. Il modello Genova, che poteva andare bene in una situazione di emergenza come il crollo del ponte Morandi, ora va assolutamente cambiato perché ci sta portando ad una pericolosa deriva autoritaria. Abbiamo parlato dei progetti faraonici che le attuali amministrazioni stanno portando avanti senza avere introdotto dei reali percorsi partecipativi con gli abitanti. Abbiamo detto della totale mancanza di informazione e trasparenza e che i cittadini sono sempre inascoltati e costretti ad organizzare manifestazioni per poter far sentire la loro voce, o ancora peggio, devono ricorrere alle aule dei tribunali”.

“Abbiamo consegnato loro il nostro manifesto, dicendo che vogliamo più investimenti nella sanità, nella scuola e in tutti i servizi pubblici in generale, che vogliamo percorsi partecipati per i cittadini nelle scelte che riguardano il territorio, con l’elaborazione condivisa di una legge regionale sulla democrazia partecipativa, vogliamo un efficace piano del verde, reali politiche di contrasto al cambiamento climatico e uno stop deciso alla cementificazione”.

“Tutti e tre i responsabili nazionali si sono trovati d’accordo su ciò di cui abbiamo parlato, anche loro hanno confermato la necessità di un radicale cambio di rotta e si sono resi disponibili ad aiutare i comitati liguri – riferiscono ancora i comitati -. Ci riteniamo molto soddisfatti dell’incontro e speriamo che le loro parole non rimangano solo tali ma vengano messe in pratica per avere finalmente una Liguria nuova. Speriamo quindi che si possa andare presto al voto e che questa volta scendano in campo volti nuovi, che rappresentino veramente i bisogni dei cittadini, che siano in grado di aprire un dialogo e una presenza costante sui territori e che vogliano veramente realizzare la svolta che la nostra regione merita e che aspetta da troppo tempo”.