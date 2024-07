Genova. Decine di palazzi senz’acqua, tra Castelletto, Oregina, San Fruttuoso e Marassi, per due distinti gusti alla rete idrica che si sono verificati in via Domenico Chiodo, sulle alture di Castelletto, e in via Canevari, a San Fruttuoso.

A comunicarlo è Iren, che ha anticipato che le operazioni proseguiranno sino a notte inoltrata. Inevitabili i disagi, anche alla luce dell’ondata di calore che sta stringendo la città in una morsa e che ha fatto schizzare le temperature.

Per il guasto di via Chiodo le vie interessate sono:

Via Maculano

Via al Castellaccio

Salita Superiore San Simone

Via Piaggio

Mura San Bernardino

Via Delpino

Salita Superiore San Rocchino

Via Bachernia

Via Cabrini

Via Acquarone

Via Pane

Via Ferrari

Via Vesuvio

Via Balestrazzi

Via Boine

Salita Oregina

Via Carbone

Via Paolo della Cella

Zone limitrofe

Nel guasto di via Canevari, la cui riparazione durerà indicativamente dalle 21 di martedì all’una di mercoledì 31 luglio, sono coinvolte le seguenti vie: