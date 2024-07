Grande Crono di Genova, tutte le modifiche al servizio di trasporto pubblico

Genova. Amt informa che a seguito dell’interdizione al transito veicolare di alcune vie di Struppa per lo svolgimento della gara ciclistica “Grande Crono di Genova”, sabato 27 luglio, dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (o fino al termine dell’evento), le linee integrative i15 e i27 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea i15 (Sant’Eusebio – Doria)

Direzione Doria: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per via Canepa, ponte Tollari, via Struppa, (“Struppa 4/Rosata” ultima fermata utile per interscambio con linee per centro città), ponte Green.

Direzione S. Eusebio: i bus, da ponte Green, proseguono per via Pedulla’, via Canepa dove riprendono regolare percorso.

Linea i27 (Aggio – Doria)

Direzione Doria: i bus, giunti al termine di via Buscaglia (“Buscaglia/Struppa” ultima fermata utile per interscambio con linee per centro città), proseguono per via G.B. Cardinale, via Struppa, via Buscaglia.

Direzione Aggio: i bus, in partenza da via Buscaglia, proseguono per la strada di Creto dove riprendono regolare percorso.

Invece domenica 28 luglio, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 (o fino al termine dell’evento), le linee 470 e 470/ modificano il percorso come di seguito indicato.

Linea 470

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (S. Eusebio – S. Siro di Struppa)

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Buscaglia, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, via Buscaglia, dove riprendono regolare percorso.

Linea 470/ (S. Eusebio – Via Geirato)

Direzione S. Eusebio: i bus, giunti in via Struppa, proseguono per ponte della Canova, rotatoria Canova, via Da Verazzano, dove riprendono regolare percorso. Direzione via Geirato: i bus, giunti al termine di via Da Verazzano, proseguono per rotatoria Canova, ponte della Canova, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.