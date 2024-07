Golfo Paradiso, evoluzione e novità con i contenitori geolocalizzati per la raccolta differenziata

Genova. Dallo scorso primo dicembre, AMIU Genova, attraverso l’affidamento di Città Metropolitana di Genova ha in gestione tutti i servizi legati al ciclo dei rifiuti di alcuni comuni del Golfo Paradiso e Valli del Levante con un’associazione temporanea di impresa che coinvolge IDEAL SERVICE e San Germano (Gruppo Iren).

AMIU ha la competenza dei servizi ambientali di: Avegno, Bargagli, Bogliasco, Pieve Ligure, Recco, Sori, Uscio. Novità dell’anno nuovo, per i comuni di Sori e Pieve Ligure è stato il passaggio della raccolta del multimateriale pesante (vetro e lattine) alla raccolta differenziata del multimateriale leggero: i cittadini conferiscono ora la plastica e i metalli nei contenitori gialli e gli imballaggi in vetro nei contenitori verdi dedicati a questa tipologia di materiale.

Già da qualche settimana, AMIU sta sostituendo progressivamente i vecchi contenitori stradali: quelli nuovi oltre ad essere geolocalizzati, riportano tutte le indicazioni necessarie per un corretto svolgimento della raccolta differenziata. Un vero e proprio restyling che è iniziato dai bidoncini della raccolta di carta e cartone, ha interessato quelli di plastica e metalli e, per finire, del vetro e che proseguirà nelle prossime settimane.

In parallelo il Comune di Sori, oltre ad aver posizionato alcune ecoisole ad accesso controllato, ha acquistato – grazie ai fondi del PNRR – dei cestini innovativi per i cittadini del borgo: i nuovi ‘smart-bin’ non saranno più dei ‘gettacarte generici’ ma consentiranno ai cittadini il conferimento delle diverse tipologie di materiali. Dotati di pannelli solari nella parte soprastante, i nuovi contenitori hanno all’interno un macchinario che riduce le dimensioni dei materiali conferiti: minimo ingombro, massima resa ed efficienza per una raccolta differenziata efficiente. Anche il comune di Recco ha provveduto a posizionare le ecoisole ad accesso controllato.

Proprio in riferimento agli ‘Smart Bin’, ricordiamo che AMIU, a fine maggio ha posizionato gli innovativi cestini intelligenti all’interno di 15 impianti sportivi genovesi – grazie ad un importante finanziamento offerto dal Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica COREPLA. Tutte le informazioni relative alla localizzazione di questi cestini sono disponibili sul sito AMIU, qui.

L’espansione nella gestione dei servizi di raccolta rifiuti da parte di AMIU Genova nei comuni del Golfo Paradiso e Valli del Levante rappresenta un impegno costante verso una maggiore efficienza e sostenibilità ambientale. Tutte queste iniziative, messe in atto da AMIU in collaborazione con gli enti comunali, oltre a dimostrare un impegno concreto verso tecnologie avanzate per la gestione dei rifiuti, hanno come obiettivo quello di migliorare la qualità della vita nei comuni coinvolti, promuovendo una cultura della sostenibilità e della responsabilità ambientale.