Genova. E’ uno svizzero di 20 anni, Jan Christen, il vincitore dell’edizione 2024 del Giro dell’Appennino. Il ciclista ha tagliato il traguardo in solitaria in via XX Settembre dopo aver attaccato a 30 chilometri dall’arrivo, prima di affrontare la durissima salita della Madonna della Guardia.

Sul podio, dietro Christen, Simone Velasco e Diego Ulissi che ha protetto la fuga del compagno di squadra. Quasi 200 chilometri di percorso e 2800 metri di dislivello, i numeri della gara.

Erano 114 corridori al via ad Arquata Scrivia per una delle classicissime del calendario internazionale, che quest’anno cade però in concomitanza con il Tour de France anche se messa un po’ in ombra quest’ anno dal Tour de France.

Sulla mitica Bocchetta primo il britannico Double. Sull’Ascesa alla Madonna della Guardia, però, Christen ingrana un’altra marcia e scompare alla vista degli avversari fino al traguardo.

Christen si è aggiudicato anche la “Challenge Liguria”, la speciale competizione a punti che unisce il Trofeo Laigueglia e il Giro dell’Appennino. Sul podio, a consegnare il Trofeo della Regione Liguria, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro.

“La Liguria si è resa protagonista di un’altra giornata di grande sport. Il ciclismo è da sempre sinonimo di valorizzazione del territorio di cui mostra le bellezze paesaggistiche insieme alle imprese dei grandi campioni. Un plauso al vincitore del Giro, a tutti i partecipanti, ma anche agli organizzatori che hanno reso possibile questa giornata di agonismo e partecipazione”, ha detto il presidente ad interim della Regione Liguria Alessandro Piana al termine della premiazione del Giro dell’Appennino, la storica gara maschile di ciclismo su strada organizzata dall’U.S. Pontedecimo che si svolge annualmente in Liguria e Piemonte. Il Trofeo della Liguria lega da ormai 31 edizioni il suo nome alla manifestazione ciclistica.

“Una manifestazione iconica, giunta alla sua ottantacinquesima edizione – aggiunge l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro, che ha premiato il vincitore – che ormai da generazioni si configura come uno degli appuntamenti ciclistici più attesi in Liguria ed è al contempo un autentico elogio del nostro territorio. Anche quest’anno, infatti, davanti a migliaia di tifosi e appassionati la gara ha saputo valorizzare le meraviglie paesaggistiche della nostra Regione e in particolare dell’entroterra. Complimenti a tutti gli atleti in gara, in particolare al vincitore Jan Christen, e un ringraziamento speciale all’U.S. Pontedecimo che da esattamente 90 anni organizza l’evento grazie all’infinita passione dei suoi volontari. Nel 2025 la Liguria sarà Regione Europea dello Sport e sono certa che il Giro dell’Appennino sarà un valido alleato delle istituzioni nella promozione tra la cittadinanza della pratica sportiva intesa non solo come attività agonistica, ma più in generale come stile di vita sano e consapevole”.

All’arrivo anche l’assessora allo Sport del Comune Alessandra Bianchi: il Giro dell’Appennino rientra negli eventi di Genova Capitale europea dello sport 2024.