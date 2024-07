Genova. Torna il Giro dell’Appennino in Liguria, e per consentire il regolare svolgimento della gara ciclistica domenica 14 luglio in città scatta una lunga serie di divieti di transito, sosta e fermata e modifiche al traffico.

La gara ciclistica prevede l’arrivo in via XX Settembre nel pomeriggio di domenica, per l’undicesima volta nella sua storia, ed è stato confermato anche il passaggio alla Guardia. Partenza da Arquata Scrivia per un percorso che si snoda lungo 200 km, 141 nel territorio della Città metropolitana di Genova.

Giro dell’Appennino, i divieti di transito

Dalle 12 di domenica 14 luglio scattano dunque i primi divieti di transito nelle seguenti vie:

Per chi proviene da Mignanego : via Natale Gallino, piazza Pontedecimo, via Anfossi, via San Quirico, lungotorrente Secca, ponte Omero Ciai, via Sardorella

: via Natale Gallino, piazza Pontedecimo, via Anfossi, via San Quirico, lungotorrente Secca, ponte Omero Ciai, via Sardorella All’uscita dal Comune di Genova e verso Sant’Olcese : lungotorrente Secca, via Mercati Generali (galleria Morigallo), via Angelo Scala, via Romairone, via Gastaldi, via Semini, ponte della Forestale, via San Quirico, via Anfossi, via Felice del Canto, via Campomorone.

: lungotorrente Secca, via Mercati Generali (galleria Morigallo), via Angelo Scala, via Romairone, via Gastaldi, via Semini, ponte della Forestale, via San Quirico, via Anfossi, via Felice del Canto, via Campomorone. In uscita dal Comune di Genova con rientro da Ceranesi (località Geo): via al Santuario Nostra Signora della Guardia, via 30 Giugno 1960 via Tea Benedetti, rotatoria Tenco, rotatoria San Giovanni d’Acri in contromano e immissione, via Guido Rossa (carreggiata lato mare con direzione levante), lungomare Canepa (solo carreggiata a mare), ponte Elicoidale, Strada Aldo Moro (Sopraelevata) su entrambe le carreggiate, rotatoria 9 novembre 1989 Caduta del Muro di Berlino, via Morcento, via Carducci, via Duca d’Aosta (carreggiata di Ponente direzione mare, eccetto mezzi Amt), via Cadorna, piazza della Vittoria nel tratto in uscita su via Cadorna, viale Brigate Liguria nel tratto compreso tra via D’Aste e via Cadorna, via Fiume, tratto compreso tra via Colombo/via Thaon di Revel e via Cadorna, corso Marconi, carreggiata lato monte, tratto compreso tra piazza Rossetti (carreggiata in ingresso esclusa) e la rotatoria 9 Novembre 1989, viale Brigate Partigiane carreggiata lato Levante e in viale Brigata Bisagno, sulla carreggiata lato a levante.

Giro dell’Appennino, divieti di sosta e di fermata

I divieti di sosta e fermata scatteranno invece con diverse modalità, alcuni già da sabato:

Divieto di sosta, dalle ore 6 di sabato 13 Luglio a domenica 14 luglio (fino a cessate esigenze), con rimozione forzata in: via Tea Benedetti nel tratto compreso tra la ex rotatoria Tenco e la rotatoria D’Acri; viale Brigata Liguria lato Levante nel tratto compreso tra via Ippolito D’Aste e via Cadorna.

a domenica 14 luglio (fino a cessate esigenze), con rimozione forzata in: via Tea Benedetti nel tratto compreso tra la ex rotatoria Tenco e la rotatoria D’Acri; viale Brigata Liguria lato Levante nel tratto compreso tra via Ippolito D’Aste e via Cadorna. Divieto di sosta e di fermata, dalle ore 6 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: Via F. del Canto sul lato ponente, nel tratto compreso tra Piazza Pontedecimo e Via Croce Verde.

e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: Via F. del Canto sul lato ponente, nel tratto compreso tra Piazza Pontedecimo e Via Croce Verde. D ivieto di sosta, dalle ore 00.00 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: via Ceccardi (su ambo i lati) dove fino alle ore 12 verrà temporaneamente istituito capolinea mezzi AMT sul lato ponente e un’area di parcheggio Taxi sul lato levante; via Dante e piazza Dante, tratto compreso tra via Roccatagliata Ceccardi e piazza De Ferrari; piazza Dante tratto compreso fra via D’Annunzio e vico Dritto di Ponticello; via Petrarca; piazza De Ferrari; via Meucci.

e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: via Ceccardi (su ambo i lati) dove fino alle ore 12 verrà temporaneamente istituito capolinea mezzi AMT sul lato ponente e un’area di parcheggio Taxi sul lato levante; via Dante e piazza Dante, tratto compreso tra via Roccatagliata Ceccardi e piazza De Ferrari; piazza Dante tratto compreso fra via D’Annunzio e vico Dritto di Ponticello; via Petrarca; piazza De Ferrari; via Meucci. Divieto di sosta, dalle ore 6 di domenica 14 Luglio e fino a cessate esigenze, con rimozione forzata in: viale Brigate Partigiane careggiata lato Levante, viale Brigata Bisagno careggiata lato Levante, via Brigate di Fanteria.

Durante la sospensione temporanea della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, ed è vietato a tutti i conducenti di veicoli, a motore e non, nonché ai pedoni, immettersi nel percorso interessato dal transito degli atleti.

Giro dell’Appennino, le modifiche a bus e linee Amt

In occasione della gara ciclistica e con la chiusura di diverse vie del centro cittadino, della Valpolcevera e di Cornigliano, variano anche i percorsi delle linee bus di Amt . Le modifiche ai percorsi sono suddivise in diverse fasi, in base al passaggio della corsa e alle relative chiusure delle strade.

Inoltre la linea 728 effettuerà capolinea in viale Caviglia dalle ore 06:00 di sabato 13 luglio fino a fine servizio di domenica 14 e la navetta elettrica Centro Storico non sarà in servizio per l’intera giornata di domenica 14 luglio. A questo link tutte le modifiche

.