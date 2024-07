Giro dell’Appennino, valanga di modifiche al servizio Amt per domenica 14

Genova. In occasione della gara ciclistica “Giro dell’Appennino 2024” che si svolgerà domenica 14 luglio, alcune vie del centro cittadino, della Valpolcevera e di Cornigliano verranno chiuse al transito veicolare con conseguenti variazioni di percorso per le linee bus interessate. Le modifiche ai percorsi saranno suddivise in diverse fasi, in base al passaggio della corsa e alle relative chiusure delle strade. Inoltre la linea 728 effettuerà capolinea in viale Caviglia dalle ore 06:00 di sabato 13 luglio fino a fine servizio di domenica 14 e la navetta elettrica Centro Storico non sarà in servizio per l’intera giornata di domenica 14 luglio.

CHIUSURA DEL CENTRO

Fase 1 dalle ore 7.00 alle ore 12.00

Fase 2 dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Fase 3 dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione

Variazioni fase 1 – dalle ore 7.00 alle ore 12.00

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre, via Ceccardi, piazza Dante dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante, via Fieschi, via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla banchina centrale. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per la stessa dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via Ceccardi, proseguiranno per piazza Dante dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito a centro piazza. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via Ceccardi, piazza Dante dove effettueranno fermata provvisoria. Direzione levante: i bus, dopo aver effettuato la fermata provvisoria in piazza dante, proseguiranno per via Fieschi, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Volabus

Direzione Aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Variazioni fase 2 dalle ore 12.00 alle ore 14.00

Linea 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area della linea 16. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fiume, proseguiranno per piazza Verdi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 18, 18/, 39 e 40

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in Piazza Portello, dovranno proseguire per Piazza Corvetto, Via XII ottobre, Viale IV novembre, Corso Podestà, Piazza Alessi, Mura di S. Chiara dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII ottobre, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, piazza Brignole dove sulla fermata di transito effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Brignole, proseguiranno per via De Amicis, dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di via Diaz, effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito Diaz 2/ Vittoria. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Diaz, proseguiranno per la stessa invertendo il senso di marcia.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, inversione di marcia, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio davanti alla fermata di transito della linea 13. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguiranno per corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso.

Volabus

Direzione Aeroporto: i bus, giunti in via XX Settembre, proseguiranno per via V Dicembre, via Vernazza, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, via Lomellini, via XX Settembre dove riprenderanno percorso regolare.

Variazioni fase 3 dalle ore 14.00 fino al termine della manifestazione

Linea 13

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, proseguiranno per via Fiume, piazza Verdi, piazza delle Americhe dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 15

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca D’Aosta, viale Thaon di Revel, piazza Verdi dove effettueranno regolare capolinea. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 17/

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove effettueranno capolinea provvisorio nell’area della linea 16. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fiume, proseguiranno per piazza Verdi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 18 e 18/ (lato levante)

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Thaon di Revel dove effettueranno capolinea provvisorio in concomitanza con quello della linea 14. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Thaon di Revel, proseguiranno per via Fiume, piazza Verdi, piazza delle Americhe dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 18 e 18/ (lato ponente)

Direzione ponente: i bus in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza della Nunziata proseguiranno per piazza Fontane Marose, via XXV Aprile, via Roma dove effettueranno capolinea provvisorio sulla fermata di transito.

Linea 20

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Roma, proseguiranno per piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Fontane Marose, proseguiranno per via XXV Aprile, via Roma dove effettueranno capolinea provvisorio.

Linee 31 e 31/

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Marconi, proseguiranno per via Rimassa, corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno percorso regolare. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Duca Aosta, corso Buenos Aires, corso Torino, via Rimassa, corso Marconi dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 35 e 35/

Direzione ponente: i bus, giunti in via Mura di Santa Chiara, proseguiranno per corso Podestà, viale IV Novembre, via XII Ottobre, piazza Corvetto dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Portello, proseguiranno per piazza Corvetto, via XII Ottobre, viale IV Novembre, corso Podestà, via Mura di Santa Chiara dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 36

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, piazza delle America, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: i bus, giunti in piazza Corvetto, proseguiranno per via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 37

Direzione ponente: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis dove effettueranno capolinea provvisorio in corrispondenza della fermata codice 0438. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via De Amicis, riprenderanno regolare percorso.

Linee 39 e 40

Direzione ponente: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per piazza delle Americhe, via Canevari, corso Montegrappa, largo Giardino, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto, piazza Portello dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 42

Direzione ponente: i bus, giunti in via Barabino, proseguiranno per corso Torino, corso Buenos Aires, viale Duca D’Aosta, piazza delle Americhe, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguiranno per corso Buenos Aires, corso Torino, via Barabino dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 43

Direzione ponente: i bus, giunti al termine di corso Buenos Aires, proseguiranno per, viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Linea 44

Direzione ponente: i bus, giunti in via corso Buenos Aires, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, inversione di marcia, viale Duca d’Aosta dove effettueranno capolinea provvisorio davanti alla fermata di transito della linea 13. Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di viale Duca d’Aosta, proseguiranno per corso Buenos Aires dove riprenderanno percorso regolare.

Linea 46

I bus, giunti in piazza delle Americhe, proseguiranno per viale Duca d’Aosta, viale Thaon di Revel, via Fiume, piazza Verdi dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 49

Direzione centro: i bus, giunti in piazza delle Americhe proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso. Direzione levante: percorso regolare.

Volabus

Direzione Aeroporto : i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per via De Amicis, piazza Brignole, via De Amicis, piazza Verdi, piazza delle Americhe, sottopasso ferroviario, via Canevari, corso Montegrappa, piazza Manin, via Assarotti, piazza Corvetto dove riprenderanno percorso regolare. Direzione Brignole : i bus, giunti in piazza della Nunziata, proseguiranno per piazza Portello, piazza Corvetto, via S.S. Giacomo e Filippo, via Serra, via De Amicis, piazza Verdi, piazza delle Americhe, piazza Verdi dove effettueranno regolare capolinea.

Linee 715 e 725: i bus in partenza da via Duca D'Aosta, transiteranno per viale Brigata Bisagno, viale Brigate Partigiane, effettueranno inversione di marcia presso la questura, percorreranno nuovamente viale Brigate Partigiane, viale Brigate Bisagno, piazza delle Americhe dove riprenderanno percorso regolare.

Linee 727, 728, 775 e 776: i bus transiteranno in viale Thaon di Revel ed effettueranno capolinea regolare in viale Caviglia.

CHIUSURE IN VALPOLCEVERA E CORNIGLIANO

Contestualmente al passaggio della corsa ciclistica anche alcune vie cittadine in zona Valpolcevera e Cornigliano verranno chiuse al transito veicolare. Le modifiche ai percorsi saranno suddivise in diverse fasi in base al passaggio della corsa e alle relative chiusure delle strade:

Fase 1: indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Fase 2: indicativamente dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Variazioni fase 1 – indicativamente dalle ore 13.00 alle ore 15.00

Linee 7 e 8

Direzione Pontedecimo/Bolzaneto: i bus saranno limitati a Bolzaneto, altezza casello autostradale. Direzione Fanti d’Italia: i bus in ripartenza dal capolinea provvisorio di Bolzaneto riprenderanno regolare percorso in direzione Fanti d’Italia.

Linea 63

Direzione Pontedecimo: i bus saranno limitati in via Romairone altezza “Metro”. Direzione Sampierdarena: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Romairone riprenderanno regolare percorso.

Linee 65, 276 e 277

Contestualmente al transito della corsa le linee potranno subire limitazioni.

Variazioni fase 2 – indicativamente dalle ore 15.00 alle ore 16.30

Linea 63

Direzione monte: i bus, giunti in via Ferri, proseguiranno per cavalcavia ponte Polcevera, piazza Pallavicini, sponda sinistra Polcevera, via Anfossi dove riprenderanno regolare percorso. Direzione mare: i bus, giunti in via Anfossi, proseguiranno in sponda sinistra Polcevera fino a piazza Pallavicini, ponte Polcevera, via Ferri, dove riprenderanno regolare percorso.

Linea 74

Direzione monte: i bus, in ripartenza dal capolinea provvisorio di via Polonio, riprenderanno regolare percorso per Murta. Direzione mare: i bus effettueranno capolinea provvisorio in via Polonio.

SERVIZIO PROVINCIALE

Il Giro dell’Appennino transiterà per l’alta Valpolcevera e la Valle Scrivia indicativamente dalle ore 12.30 alle ore 16.00. Pertanto, il servizio bus provinciale potrà subire variazioni e ritardi contestualmente al passaggio della corsa; le linee coinvolte saranno: