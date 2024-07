Genova. Un momento rivolto alle persone con disabilità e ai propri accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle ottanta attrazioni presenti a Ponte Parodi. Dopo il successo dell’edizione invernale, che ha registrato più di 4000 partecipanti, il Summer Park Genova dedica un giorno di apertura alle persone con disabilità: dalle 19 alle 20 di giovedì 25 luglio 2024, le ottanta attrazioni del luna park aprono esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità e i propri accompagnatori.

La gratuità a loro riservata prosegue anche oltre le 20, orario in cui il Summer Park apre al pubblico. Al luna park si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari.

Un’iniziativa nata diciannove anni fa al Winter Park e che, per la prima volta, viene estesa anche nell’edizione estiva del luna park di Ponte Parodi. «Siamo molto contenti – racconta Nadia Superina, coordinatrice dell’evento – di poter replicare questa giornata anche d’estate: quella invernale è attesissima dalle persone con disabilità e dalle loro famiglie, che si organizzano per arrivare a Genova anche da Piemonte, Toscana e dal resto della Liguria».

Per partecipare è necessario esibire la disability card o il verbale di invalidità o handicap. «Chi fa il nostro lavoro – prosegue Riccardo Claudi, portavoce dello staff organizzativo del Summer Park – è sempre più che attento alle esigenze delle famiglie e, da sempre, ha un’attenzione in particolare verso la solidarietà e verso chi, tutti i giorni, potrebbe aver difficoltà a divertirsi tra le attrazioni di un luna park. È un’emozione unica far provare a loro la gioia di salire sulle tante attrazioni in una situazione di tranquillità e di sicurezza». In caso di pioggia, l’evento sarà rinviato.

Dalle 19 di giovedì 25 luglio, le ottanta attrazioni del Summer Park di Ponte Parodi sono quindi aperte gratuitamente per le persone con disabilità e i propri accompagnatori. «Il ritorno, dopo anni, del Luna Park estivo a Genova – aggiunge l’assessore al Commercio Paola Bordilli – è accompagnato anche dalla particolare attenzione che da 20 anni i giostrai dedicano al mondo della disabilità. Anche nell’edizione Summer abbiamo voluto dare continuità a un legame ormai consolidato e alla volontà di unire sempre più il Parco divertimenti con le persone della nostra città. Aver voluto fortemente il Summer park a Genova vuol dire anche poter organizzare queste belle iniziative».

Il Summer Park di Ponte Parodi (Genova) è aperto fino a domenica 18 agosto 2024 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 20 alle 00.30 e dal venerdì alla sabato dalle 18.30 all’1 e la domenica dalle 18.30 alle 00.30.