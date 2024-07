Giovanni Toti e Maurizio Rossi indagati per finanziamento illecito anche per le politiche del 2022

Genova. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’editore di Primocanale e proprietario di Terrazza Colombo Maurizio Rossi sono indagati per finanziamento illecito anche per alcuni spot apparsi sul maxischermo in vista delle elezioni politiche del settembre 2022. Secondo gli investigatori della guardia di finanza, coordinata dai pm Federico Manotti e Luca Monteverde, ci sarebbero indizi su un’ulteriore ipotesi di finanziamento illecito operato da Maurizio Rossi a favore della lista Noi Moderati Italia al centro con Toti, per le elezioni politiche del 25 settembre 2022.

Gli inquirenti stanno però proseguendo le indagini per capire se a pagare quei passaggi elettorali sia stato un imprenditore oppure se sia stata una “elargizione” dello stesso Rossi. In questa seconda ipotesi avrebbe dovuto mettere a bilancio quei soldi sotto forma di pubblicità e firmare con Toti la dichiarazione per la Camera dei deputati.

Passaggi elettorali decuplicati anche per le politiche

La stessa giudice, Faggioni nell’ordinanza, parla di “escamotage”. Per gli inquirenti Rossi, in quella occasione, “avrebbe erogato un ulteriore finanziamento rappresentato da 1.598 passaggi elettorali pubblicitari sul pannello esposto sulla Terrazza Colombo, del valore di circa 23.970 euro in modo occulto e cioè senza alcuna delibera da parte dell’organo sociale competente, senza una regolare iscrizione a bilancio e senza procedere ad alcuna dichiarazione congiunta”. Anche in questo caso, per giustificare tali passaggi pubblicitari, Rossi “avrebbe stipulato con il Comitato Giovanni Toti un contratto per la proiezione di un totale di 30 passaggi al prezzo complessivo di 450 euro ma in realtà, a fronte dei 30 passaggi previsti e contrattualizzati ne sarebbero stati effettuati 1.598 per un valore economico complessivo pari a 24.420 euro”

La conferma della programmatrice del maxischermo

F. C., la programmatrice dipendente di Rossi è stata sentita dai finanzieri dieci giorni fa, il 9 luglio. La donna ha confermato agli investigatori che effettivamente ha inserito per il comitato Toti più passaggi sul maxi schermo di quelli previsti da contratto su esplicita richiesta di Maurizio Rossi.

“Ribadisco che una volta ricevuto il contratto – ha detto lo scorso 9 luglio – davo disposizione alla programmatrice di programmare il numero previsto di passaggi contenuto nel contratto. Tuttavia, per i contratti di cui sopra, abbiamo ricevuto indicazioni da Maurizio Rossi di caricarne qualcuno in più. Specifico che ciò avviene per tutti i contratti del maxischermo“.

Per gli investigatori nel caso di Esselunga ci sono le intercettazioni a dimostrare come non si trattasse di “un regalo” di Maurizio Rossi all’amico Toti ma fosse invece frutto di un accordo corruttivo in base al quale Moncada avrebbe aiutato la lista di Toti in corsa per la comunali del 2022 pagandone in modo occulto la pubblicità elettorale (finanziamento vietato dalla policy del gruppo Esselunga) in cambio di una velocizzazione delle pratiche per l’apertura di un nuovo supermercato a Sestri ponente.(Di quelle intercettazioni e di come sia stato siglato nei dettagli l’accordo Genova24 ne ha parlato in questo articolo)Nel caso delle elezioni politiche invece gli approfondimenti sono ancora in corso.

Se Toti resterà ai domiciliari possibile il “giudizio immediato”

Dopo la doppia misura cautelare la Procura valuta con ancora più attenzione la possibilità di chiedere per Giovanni Toti, così come per Paolo Signorini ed Aldo Spinelli che si trovano ancora come lui ai domiciliari la richiesta di giudizio immediato.

Si tratterebbe – se la Cassazione confermasse i domiciliari per il governatore (non è detto che Signorini e Spinelli vogliano fare ricorso che valuta le decisioni solo ‘in diritto’ senza entrare nel merito delle accuse) – quasi di un obbligo per la Procura.

La legge infatti impone di percorrere questa strada che salta completamente la fase dell’udienza preliminare in caso di indagati in custodia cautelare. Il lato negativo dal punto di vista dell’accusa sarebbe quello di spezzettare il futuro processo, tagliando fuori non solo tutta la parte relativa alla corruzione elettorale, ma anche di dove stralciare i principali indagati da quelli che non sono in custodia cautelare, come Francesco Moncada per esempio o lo stesso Matteo Cozzani a cui sono stati revocati i domiciliari qualche settimana fa.

Tra dieci giorni la possibile svolta

Il lato più allettante per l’accusa è quello di poter velocizzare enormemente la parte principale dell’inchiesta tenuto conto che se si considera il numero complessivo degli indagati (oltre 30) e i diversi capi di imputazione, l’udienza preliminare durerebbe almeno un anno prima di arrivare al processo vero e proprio. In caso di richiesta di giudizio immediato fra l’altro gli indagati hanno solo 15 giorni di tempo per scegliere riti alternativi che possano consentire sconti di pena come il rito abbreviato o il patteggiamento.

La richiesta per la Procura potrebbe arrivare dopo la decisione della Cassazione (probabilmente a settembre o ottobre) ma anche in attesa di questa, cioè tra una decina di giorni se, come sembra l’avvocato di Toti Stefano Savi non farà ricorso al Riesame.