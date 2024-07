Giochi Olimpici, quanta Liguria! Ecco l’elenco degli atleti in gara a Parigi

Liguria. Cominceranno ufficialmente venerdì sera, con la cerimonia di apertura, i Giochi della XXXIII Olimpiade. Parigi, la sede di questa edizione, diventerà un “microcosmo” in cui 11 182 atleti di 206 paesi si sfideranno nell’evento sportivo più importante al mondo. E tra le donne e gli uomini che parteciperanno nelle varie discipline, c’è anche tanta Liguria. Sono, infatti, ben 23 gli atleti cresciuti nella nostra regione che si metteranno in mostra nella capitale francese. La Liguria è, dunque, la regione italiana con più atleti al via in rapporto al numero di abitanti (circa uno ogni 65 000) e l’ottava per numero complessivo. Non tutti questi, tuttavia, sono nati in Liguria: per esempio, Maggie Pescetto, che gareggerà nella vela, è nata in Irlanda. Proprio per questo motivo sulla maggior parte dei siti italiani troverete scritto 19 al fianco del numero degli atleti liguri a Parigi 2024.

Chi sono questi atleti? Come da tradizione, la maggior parte arriva dagli sport acquatici. Nella pallanuoto, infatti, abbiamo Andrea Fondelli e Edoardo Di Somma per la squadra maschile e Roberta Bianconi, Sofia Giustini, Silvia Avegno, Giulia Viacava, Dafne Bettini ed Agnese Cocchiere per la squadra femminile. Sempre in piscina, nel nuoto sincronizzato, gareggeranno Linda Cerruti, Francesca Zunino e Sofia Mastroianni, tre atlete della Rari Nantes Savona. Il nuoto in vasca sarà l’habitat di Alberto Razzetti, vincitore di due medaglie agli ultimi campionati del mondo, mentre il kitesurf, come anticipato, vedrà battagliare Maggie Pescetto. Nel canottaggio, invece, troveremo, seppur solo come riserva, il genovese Davide Mumolo.

Proseguendo, sulla pedana della ginnastica artistica si eserciterà Alice D’Amato, quarta nella finale a squadre nei Giochi di tre anni fa. Anche De Giorgi e Velasco, CT rispettivamente della nazionale maschile e femminile di pallavolo, hanno convocato atleti liguri: lo schiacciatore Luca Porro e il libero Ilaria Spirito, proveniente da Albisola. Di Sanremo, invece, il tennista Matteo Arnaldi, uno dei protagonisti della vittoria italiana in Coppa Davis. Inoltre, nell’epoca d’oro dell’atletica italiana c’è spazio anche per Ludovica Cavalli, Ilaria Accame e Davide Re. In conclusione, vedremo all’opera anche Camilla Moroni, vicecampionessa mondiale nell’arrampicata.

Quante chance di medaglia? Chissà se vedremo tra qualche settimana qualche atleta ligure con al collo una medaglia. L’ultima dorata risale addirittura al 1988, con Piero Poli nel canottaggio. Impossibile, ovviamente, prevedere se tornerà dopo 36 anni l’oro in Liguria, ma la nazionale di pallavolo femminile, con Ilaria Spirito in rosa, è la grande favorita. Anche per Alice D’Amato c’è una concreta possibilità di conquistare una medaglia nella prova a squadre della ginnastica artistica. Inoltre, una chance la avrà anche Alberto Razzetti, nei 200 e nei 400 misti. Come al solito, invece, l’Italia parte tra le favorite nella pallanuoto, sia con il Settebello che con il Setterosa.

Non solo i Giochi Olimpici. Ad accompagnare l’evento, chiaramente, anche i Giochi Paralimpici, con altri tre atleti liguri impegnati. Tra questi spicca Francesco Bocciardo, nuotatore che ha già quattro medaglie paralimpiche in carriera, tra Rio 2016 e Tokyo 2020.