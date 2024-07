Ginnastica artistica, la genovese Alice d’Amato nello storico argento a squadre alle Olimpiadi di Parigi

Parigi. Era dal 1928 che l’Italia non andava a podio nella Ginnastica artistica a squadre. Il 30 luglio 2024 resterà nella storia della disciplina per uno storico argento per l’Italia dietro alle aliene statunitensi, ingiocabili, capitanate da Simone Biles.

I nomi sono quelli di Angela Andreoli, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa e la genovese Alice D’Amato.

D’Amato, poliziotta cresciuta nell’Andrea Doria, già nelle qualificazioni aveva fatto capire di essere in gran forma, inanellando il record personale, e italiano, di cinque finali olimpiche in una sola edizione: mai nessuna italiana aveva raggiunto la qualificazione per tre finali di specialità ai Giochi Olimpici grazie a un 14.666 alle parallele asimmetriche (è campionessa europea), un 13.866 alla trave e un 13.700 nel corpo libero.

Questa sera l’apoteosi: 165.494 il punteggio finale che è valso l’argento.

Alice d’Amato disputerà le prossime finali in questa scansione: prova all around giovedì 1 agosto alle 18. Parallele asimmetriche domenica alle 16:15. Chiusura lunedì prima alla trave (12:30) e poi al corpo libero (14:15).