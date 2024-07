Genova. “Purtroppo gli atti vandalici non sono una novità ma questa volta i soliti ignoti, si fa per dire, hanno veramente superato il colmo della misura”, così Mirko Bruschini, residente di Certosa, racconta l’ultimo danneggiamento ai giardini di via Mansueto.

L’area giochi circondata da verde urbano, in mezzo ai palazzi del quartiere, è stata risollevata qualche anno fa da un gruppo di volontari – Bruschini è stato da sempre uno degli animatori dell’iniziativa – e dopo qualche anno di autogestione è stata rinnovata dall’amministrazione comunale.

Troppo spesso alcuni frequentatori dei giardini di via Mansueto non hanno niente di meglio da fare che infierire su strutture e arredi. Nella notte tra domenica 30 giugno e lunedì 1 luglio hanno letteralmente devastato lo spazio pubblico.

Tavoli e panchine distrutti e gettati nel bosco, altre strutture fatte a pezzi, spazzatura abbandonata. “Il punto è che da tempo denunciamo la cattiva frequentazione dei giardini di via Mansueto – spiega Bruschini – soprattutto nelle ore serale ma le forze dell’ordine non sono mai intervenute in maniera efficace”.

“Chiediamo soprattutto alla polizia locale di battere un colpo – continua il volontario, a nome di tanti altri residenti e fruitori dei giardini – sanno degli episodi ma non sono mai venuti a controllare nei momenti critici, noi vorremmo che si adoperassero per trovare i responsabili e denunciarli altrimenti ogni azione illegale resterà impunita”.

I volontari chiedono inoltre che il Comune di Genova aiuti il municipio Valpolcevera a sostenere il costo per la recinzione dello spazio in modo tale da poterlo chiudere dopo il tramonto come avviene per altri parchi e giardini della città.

I giardini di via Mansueto erano “risorti” dal degrado alcuni anni fa proprio grazie all’opera dei volontari.

Nel 2021 l’impegno del Comune di Genova si era tradotto in una risistemazione struttale del giardino pubblico. “Ora serve un nuovo sforzo – continua Mirko Bruschini – e in tempi rapidi prima che questo spazio torni a essere degradato, consapevoli che esistono anche altre priorità chiediamo questo sforzo all’amministrazione e alle forze dell’ordine perché basterebbe un po’ più di attenzione per non buttare via il gran lavoro fatto fino a oggi”.