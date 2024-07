Giampedrone dopo l’incontro con Toti: “Se cambierà la linea politica valuterà le dimissioni”

Genova. “Ciò che per Toti può essere determinante è la valutazione sulla linea politica. Lui chiede a tutta la maggioranza di continuare esattamente con la linea che abbiamo portato avanti. Se questa dovesse cambiare, potrebbe valutare un cambiamento“. È questo il succo dell’incontro tra Giovanni Toti e Giacomo Giampedrone avvenuto nel tardo pomeriggio ad Ameglia alla presenza dell’avvocato Stefano Savi. Due ore di colloquio, come prescritto dalla gip Paola Faggioni, in cui il presidente agli arresti domiciliari ha spiegato le sue intenzioni all’assessore che gli è più vicino, personalmente e politicamente.

“Ci tiene a ringraziare tutta la giunta – riferisce Giampedrone al termine -. È un monito per tutti: andare avanti con l’azione di governo perché per lui è fondamentale e determinante sulla scelta di continuare a tenere questa linea, cioè quella delle non dimissioni, oppure fare scelte diverse”. E non è tanto una questione di numeri: “Quelli sono e ci sono sempre stati, forse siamo ancora più forti di prima, mentre la minoranza qualche pezzettino lo lascia per strada. Ma per il presidente questo credo sia un elemento secondario, così come la manifestazione che avverrà tra qualche ora a Genova. È importante che si continui a governare la Liguria con le stesse linee portate avanti fino al 6 maggio”.

Centrale sarà quindi l’incontro in programma venerdì col segretario della Lega Matteo Salvini. Perché proprio lui e non altri leader nazionali? “È una vicinanza personale, che si è manifestata in tanti modi in questi mesi, ed è quello che si è esposto di più a favore del presidente – spiega l’assessore -. È una ragione più personale che politica”.

Poi la spiegazione di quel passaggio della lettera a Savi che aveva fatto strada all’ipotesi di un passo indietro: “Lui continua a pensare che le dimissioni immediatamente dopo la misura cautelare avrebbero garantito un’azione più facile, sarebbe stato libero e avrebbe potuto parlare, ma ritiene che quella poltrona non sia nella sua disponibilità ma degli elettori della Liguria, pertanto continua a mantenere questo peso”.

Quindi niente dimissioni, purché gli alleati non cambino le carte in tavola rispetto all’azione politica intrapresa sotto la guida di Toti. E qui sembra inevitabile il riferimento implicito alla questione del rigassificatore, altro tema affrontato oggi dopo le tensioni degli scorsi giorni in maggioranza, scaturite da quello che sembrava a tutti gli effetti un dietrofront del presidente ad interim Alessandro Piana.

Toti, spiega Giampedrone, “ritiene che ogni marcia indietro della Regione, che peraltro non è possibile rispetto ad azioni molto tecniche, sia interpretabile come un cambio di rotta rispetto all’azione della presidenza, che era anche nel ruolo di commissario fino al 6 maggio. Quindi chiede a tutti massima attenzione su un piano nazionale del Governo che non ha scelto la Regione e che il presidente con diligenza istituzionale stava portando avanti. Poi è legittimo avere attenzione per i territori e fare tutto quello che il presidente Piana sta facendo, ma non come cambio di rotta rispetto a quello che la Regione aveva fatto fino al 6 maggio”.

Parole analoghe quelle contenute nella nota diffusa al termine dell’avvocato Stefano Savi: Toti “ha chiesto all’assessore Giampedrone di trasmettere il proprio ringraziamento a tutta la giunta e al presidente ad interim Piana, chiedendo di proseguire con la propria attività e in particolare con gli impegni presi ad ogni livello, senza incertezze sulla linea politica sancita dal patto di governo con gli elettori, che non deve subire contraccolpi dal complesso momento legato all’inchiesta”.

Entro questa settimana, dopo Salvini, Toti vedrà anche l’assessore Marco Scajola. “Altri incontri – scrive Savi – sono stati chiesti per le prossime settimane”. Ad Ameglia torneranno molto probabilmente Maurizio Lupi e Pino Bicchielli, referenti del movimento politico Noi Moderati che in Parlamento schiera la coordinatrice dei totiani Ilaria Cavo, ma gli appuntamenti successivi potrebbero riguardare ancora Giampedrone e altri assessori della giunta.

Toti, si legge ancora, “ha riferito a Giampedrone di essere al lavoro sulle carte dell’inchiesta con il proprio legale che nelle prossime ore presenterà ricorso alla Suprema Corte di Cassazione contro la pronuncia del Tribunale del Riesame”. Una pronuncia che “certamente ci ha lasciati amareggiati – ribadisce l’avvocato – soprattutto per le considerazioni contenute, che non corrispondono né alla nostra storia personale, né al nostro agire. L’assunto che rileva una possibilità di reiterazione del reato per mancata comprensione dello stesso è francamente difficile da condividere perché sarebbe il primo caso di pubblica autodenuncia di reitera da parte di un soggetto indagato. Tutti i fatti contestati infatti riguardano atti pubblici, regolari, alla luce del sole, anzi pubblicizzati dallo stesso autore”.

Domani alle 17.30 confermata la manifestazione in piazza De Ferrari per chiedere le dimissioni e nuove elezioni. Ci saranno anche Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Il presidente si definisce “amareggiato ma non preoccupato” e commenta tramite il suo avvocato: “Se chi dovrebbe costruire l’alternativa politica al governo della Regione e del Paese trova, come unico argomento per riunirsi, la contestazione dei principi cardine della nostra democrazia, quali presunzione di innocenza, indipendenza tra politica e giustizia, credo davvero dimostri l’assenza di un progetto e anche il rispetto per le istituzioni che pure chiederebbero di rappresentare. Saranno gli stessi liguri a scegliere tra passato e futuro, quando si andrà alle urne. Perché – ha concluso Toti – di certo si andrà al voto, non perché lo chiedono le piazze facendo strame di ogni principio, ma perché siamo in democrazia”.