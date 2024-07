Genova. Una genovese di 34 anni è morta sulle Dolomiti travolta da un masso che si è staccato qualche metro sopra di lei mentre si trovava, con altri amici, sulla ripida traccia verso Forcella Marmarole, nella zona del Cimon del Froppa (Belluno).

Nonostante i soccorsi non c’è stato niente da fare per l’escursionista, Michela Onali Santoni, psicologa di Lavagna, investita in pieno dalla grossa pietra. Il gruppo non era compatto e il masso ha colpito solo lei, sfiorando un’amica.

Il soccorso alpino, chiamato da un’amica della ragazza, è arrivato con l’elicottero da Pieve di Cadore e dal Centro Cadore ma la scarsa visibilità ha reso difficoltoso il recupero della salma.

Un’altra escursionista, amica della ragazza morta, è stata trasportata in elisoccorso in ospedale sotto schock. I soccorritori sono poi rientrati a piedi con i quattro escursionisti rimanenti fino al Rifugio Baion.

I sei amici, tre uomini e tre donne, provenienti da diverse città, erano partiti in mattinata dal rifugio Baion, avevano raggiunto Forcella Baion, erano scesi nel Vallon da Rin e risaliti a Forcella Marmarole. Al momento dell’incidente erano diretti al rifugio Chiggiato.