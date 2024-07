Genova Smart Week, la 10° edizione dal 25 al 30 novembre 2024

Genova. Anniversario importante per la manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova, ormai punto di riferimento su scala nazionale per i progetti di sviluppo delle città innovative e digitali

Genova, 26 luglio 2024 – Traguardo importante per la Genova Smart Week, manifestazione promossa dall’Associazione Genova Smart City e dal Comune di Genova con il supporto organizzativo di Clickutility Team che celebra quest’anno la sua decima edizione e si conferma evento di riferimento a livello nazionale e internazionale sui progetti di sviluppo delle città innovative e digitali.

L’appuntamento sarà da lunedì 25 a sabato 30 novembre con l’ormai collaudato mix tra la parte congressuale a Palazzo Tursi e la Smart City Experience di piazza De Ferrari rivolta ad un pubblico più vasto e caratterizzata da esposizioni, test drive e giochi, sempre ispirati ai temi della mobilità sostenibile.

Cinque i focus tematici su cui verteranno convegni, conferenze e workshop: digitalizzazione e sviluppo delle smart city; intelligenza artificiale e cyber security; metaverso; sostenibilità, ambiente ed energia; smart mobility.

Imprescindibile tavolo di confronto tra imprese, poli di ricerca e istituzioni, la Genova Smart Week 2024 ha l’ambizione di superare i numeri record della scorsa edizione, che ha fatto registrare 10mila presenze tra convegni ed eventi di piazza, 2.500 partecipanti in streaming, oltre 200 speaker e 76 partner, raggiungendo complessivamente circa 450mila utenti attraverso i propri canali di comunicazione.

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare la decima edizione della Genova Smart Week – dichiara il sindaco di Genova, Marco Bucci. – Un traguardo significativo per la nostra città, ma anche un’opportunità per riflettere sui progressi fatti e per proiettarsi verso un futuro ancora più innovativo e sostenibile. La partecipazione crescente e l’interesse dimostrato dagli esperti del settore a questo evento confermano l’importanza di investire nelle nuove tecnologie e nelle soluzioni smart per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Questa manifestazione non solo mette in luce il ruolo di Genova come città all’avanguardia nel campo delle smart city, ma conferma anche il nostro impegno per un futuro sostenibile e tecnologicamente avanzato. Invito tutti a partecipare attivamente agli eventi, ai workshop e alle conferenze per contribuire con le proprie idee e competenze al successo di questa grande iniziativa».

«La Genova Smart Week alza ancora l’asticella tracciando nuove prospettive per le città di domani – commenta Daniela Boccadoro Ameri, presidente dell’Associazione Genova Smart City –. La nostra visione è quella di una comunità sempre più connessa e sostenibile, dove la tecnologia e l’innovazione si fondono per creare un ambiente urbano che migliora la qualità della vita di tutti i cittadini. La Genova Smart Week è il luogo dove questa visione prende forma attraverso il confronto di idee e progettualità, e mettendo al centro le migliori pratiche in ambito di smart city».