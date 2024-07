Genova. Un testimonial d’eccezione, il “prof” della musica Roberto Vecchioni. Un nuovo format, della durata di una settimana. Oltre 50 appuntamenti e nuove location. Dal 1 al 6 ottobre si svolgerà la Genova Jeans Week. L’iniziativa è stata presentata quest’oggi nella sede dell’Agenzia delle Dogane, in via Rubattino.

Uno spazio scelto non a caso perché l’atrio dell’edificio sarà il teatro di una delle iniziative della settimana, la mostra “The Jeans Backstage”. Alla conferenza stampa hanno partecipato il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi, il direttore Affari generali dell’Agenzia delle Dogane per la Liguria, il Piemonte e la Valle d’Aosta Davide Aimer, la curatrice della Genova Jeans Week Anna Orlando e la presidente dell’Advisor Board di Genova Jeans Manuela Arata.

Workshop, conferenze, mostre, concerti, installazioni artistiche e un Jeans Party nel programma che sarà svelato in maniera più dettagliata nelle prossime settimana. Ma intanto ci sono le date. E c’è la notizia che il testimonial della prima Genova Jeans Week sarà Roberto Vecchioni, che ha accolto l’invito di essere ambasciatore e volto dell’evento.

“Sarà una settimana all’insegna di eventi ed intrattenimento, ma anche di approfondimento sulle origini del jeans, il suo legame storico con la nostra città da dove è partito il successo di questo capo, che oggi vede la declinazione in tantissime forme, amatissimo dai giovani e non solo – spiega il vicesindaco Pietro Piciocchi – sarà anche un’occasione di confronto tra imprese della filiera con tanti eventi che riguarderanno anche il mondo dell’artigianato, del tessile e della moda, un settore in cui anche Genova vuole ritagliarsi un ruolo. La Genova Jeans Week sarà anche una settimana che renderà ancora più viva e frequentata una zona del centro storico che è oggi al centro di una forte azione della nostra amministrazione di rilancio e di rigenerazione urbana e sociale. Ringrazio il professor Vecchioni per aver accolto l’invito a essere il volto di questa prima edizione della Genova Jeans Week”.

“La curatela di un’iniziativa della città così ricca e articolata – spiega Anna Orlando, curatrice generale della Jeans Week – significa fare un grande lavoro di regia, per intrecciare le numerose proposte ricevute con nuove idee e nuovi stimoli per una partecipazione davvero corale di tutti gli ambiti strategici del Comune di Genova, ma anche di tutti i protagonisti in città del mondo del jeans; più in generale del tessile, su cui concentriamo la nostra attività di edutainment. Il festoso e colorato intrattenimento sarà sempre un’occasione per invitare alla responsabilità per l’impegno verso un consumo che renda sostenibile uno degli ambiti produttivi più inquinanti del pianeta come quello del tessile. L’arte, grazie alla sua forte valenza come veicolo di bellezza e di rigenerazione ma anche di valori, avrà un ruolo di grande rilievo per raccontare la storia della nostra città, che ha battezzato il jeans oltre quattro secoli fa”.

Nella settimana del jeans sono già in calendario oltre 50 appuntamenti con musica, arte, moda e artigianato, con il filo conduttore del riciclo e del riuso dei materiali tessili.

Le location saranno diffuse all’interno del centro storico, lungo il “Jeans trail”, sull’asse di Via Pré-via del Campo-via S. Luca per raggiunge Campetto, via Scurreria fino al Museo Diocesano.

Il JeansLab in via Pré organizzerà vari workshop durante la settimana con artigiani che insegneranno ad applicare il jeans in varie situazioni.

L’area della Darsena sarà location centrale perché ospita il Jeans Village. La città si anima con mostre e installazioni artistiche all’interno dei Palazzi dei Rolli, nelle strade, in spazi industriali, nei saloni liberty della Biblioteca Universitaria e nei musei (Mei-Museo dell’Emigrazione Italiana, Museo del Risorgimento, Museo Diocesano).

In programma anche intrattenimento ed eventi serali e il Jeans Party del sabato sera. Per la parte artistica, la nuova mostra di ArteJeans ospitata al Museo Diocesano renderà protagonista in un nuovo format le opere di artisti contemporanei su tessuto Candiani Denim donate in questi anni alle Collezioni Civiche su iniziativa dell’omonima Associazione e degli Ambasciatori di Genova nel mondo. Altre opere, donate dagli artisti che hanno partecipato a GenovaJeans 2023, sono confluite nel grande patrimonio museale della città. Tra le nuove sedi destinate all’arte, la Jeans Week propone l’elegante piano nobile di Palazzo Grillo alle Vigne, un palazzo dei Rolli del Cinquecento.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ha ospitato la presentazione alla stampa di questa mattina, accoglierà aziende e imprenditori del settore della moda e del tessile confrontarsi sull’attività della filiera dal cotone e dall’indaco per la produzione di capi in jeans in modo sostenibile, creativo e innovativo.

Nella sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – all’interno della sala diventata famosa sul piccolo schermo come set per la “questura” della biopic su Paolo Villaggio – sarà allestita la mostra “The jeans Backstage. Oltre i tuoi blue-jeans” con aziende, start-up e giovani stilisti selezionati per raccontare al pubblico tutto il lavoro che sta a monte di quei pantaloni che ciascuno di noi indossa. Nella mostra-fiera di Genova ciascun protagonista, dal brand noto alla più piccola realtà imprenditoriale di giovani e piccole aziende, illustrerà e narrerà la storia virtuosa di un’attività che rappresenta uno step della lunga filiera produttiva che porta al jeans di nuova generazione.

“Per noi i controlli sulla filiera dei tessuti e dell’abbigliamento sono una parte importante del nostro lavoro, anche grazie al nostro laboratorio chimico – ha ricordato Davide Aimer – per questo siamo felici di fare parte di questa iniziativa”.

Partner per la parte imprese della Genova Jeans Week, patrocinata anche dalla Camera di Commercio di Genova, saranno Cna e Confartigianato, ciascuna con un’area espositiva dedicata, e Confesercenti e Confcommercio che contribuiscono con iniziative che testimonieranno la partecipazione corale alla manifestazione.

Per il settore della formazione, sono partner: Orientamenti di Regione Liguria, il JobCenter nell’ambito di Genova CCity, Piattaforma Sistema Formazione Moda, Università di Genova, Accademia Ligustica e Duchessa di Galliera. Le scuole per l’Infanzia del Comune di Genova partecipano con un’iniziativa ludica e formativa insieme con oltre 3000 bambini di 84 diversi istituti.

Per il tema centrale dell’educazione al consumo responsabile, e dunque al riuso e al riciclo, partecipano attivamente partner come Amiu e Humana People to People.

Il programma dettagliato, che sarà lanciato nelle prossime settimane, avrà, tra gli eventi di punta, il Jeans Party in Darsena, sabato 5 ottobre: una serata di edutainment e musica sul tema del riciclo e del riuso dei materiali, in particolare i jeans, con la collaborazione di Humana People to People.