Genova Futura, Pd: “Percorso partecipativo dimostra il desiderio di una alternativa”

Genova. Con la pubblicazione dei documenti relativi ai tavoli di lavoro, culmine dei mesi di confronto ed elaborazione che li hanno preceduti, si conclude il primo semestre di attività di Genova Futura, conferenza programmatica del Partito Democratico di Genova che ha voluto raccogliere la profonda esigenza di rilancio e ascolto di cittadine e cittadini genovesi.

Da oggi sul sito della Conferenza (https://genovafutura.it/documenti-programmatici/) saranno infatti disponibili i documenti prodotti da ognuno dei tavoli di lavoro, insieme al contributo della Conferenza delle Democratiche. Frutto di un intenso processo di condivisione di bisogni, opportunità e prospettive che ha visto protagonisti gli iscritti e le iscritte del Partito Democratico insieme a moltissimi esponenti della società civile, questi testi sono oggi a disposizione di tutta la comunità genovese.

Il lavoro della Conferenza programmatica riprenderà poi in autunno, una volta concluse le Feste de l’Unità che, come ogni anno, animeranno la città fra la fine di agosto e le prime settimane di settembre. Il successo del percorso democratico e partecipativo di questi mesi, rende infatti evidente, da un lato, il desiderio di una città in grado di dare piena cittadinanza a chi la abita, garantendo lavoro di qualità, opportunità di formazione, servizi accessibili e una strategia per uno sviluppo sostenibile che permetta di crescere senza lasciare indietro nessuno e, dall’altro, la possibilità di un’alternativa concreta alla Genova di Bucci.

“Genova Futura è stata pensata come un percorso fatto di momenti di confronto e riflessione, in cui si definiscono le linee guida e le priorità per il futuro della città. Porteremo avanti gli obiettivi emersi durante questa prima stesura di documenti continuando ad ascoltare le esigenze e le proposte dei cittadini, creando un dialogo aperto e inclusivo e valorizzando le idee e le energie di tutte e tutti. Solo attraverso un processo partecipativo si possono costruire programmi politici che rispondono realmente ai bisogni della cittadinanza, garantendo trasparenza e responsabilità nelle decisioni” dichiara Vittoria Canessa Cerchi, delegata alla Conferenza Programmatica e Agenda per il PD genovese.

“Di fronte a un’Amministrazione che persegue sistematicamente l’interesse di pochi lasciando indietro coloro che più avrebbero bisogno di un impegno concreto nel segno di una città più giusta, siamo convinti che l’unica possibilità sia quella di coltivare percorsi collettivi, di rinforzare le reti sociali con chi chiede un cambio di passo e di promuovere il confronto fra le parti sociali che animano la città. Un’alternativa alla destra che oggi amministra Genova è possibile e il Partito Democratico continuerà a perseguirla sul territorio. In questo senso la conferenza programmatica Genova Futura è stata la tappa zero di un percorso che siamo certi vedrà coinvolta tutta la Genova che non si vuole rassegnare” conclude il Segretario del Partito Democratico di Genova Simone D’Angelo.