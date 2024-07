Genova 2024 Capitale Europea dello Sport protagonista a Monaco

Genova. Genova 2024 Capitale Europea dello Sport continua a essere protagonista anche oltralpe, al centro sportivo dell’AS Monaco, a La Turbie, in un anno speciale per lo sport tanto per la nostra città quanto per il club monegasco che, proprio quest’anno, si appresta a festeggiare i 100 anni. Presente l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova Alessandra Bianchi.

Questa visita si inserisce nel contesto della proficua collaborazione con la Camera di Commercio Italiana di Nizza che ha reso possibile la promozione di Genova e delle sue punte di diamante – non solo il calendario e il palinsesto di Genova 2024, ma anche i Palazzi dei Rolli e la Rolli Experience – sugli autobus e sui tram nizzardi. Si tratta di un’occasione straordinaria per continuare a promuovere l’immagine della città all’interno del mercato francese, un mercato molto importante per Genova essendo uno dei mercati turistici principali.

La connessione tra Italia e Francia avviene anche attraverso lo sport e i grandi eventi come il Tour de France, appena concluso, partito quest’anno proprio dall’Italia per una prima volta indimenticabile. Senza dimenticarci che siamo ormai alla vigilia dei Giochi Olimpici parigini che vedranno coinvolti ben 25 atleti genovesi (di cui 2 paralimpici): tanti di loro sono testimonial di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport.

«Celebriamo nuovamente ‘Genova 2024 Capitale Europea dello Sport’ in una location di prestigio internazionale, il centro sportivo dell’As Monaco di La Turbie in un anno davvero speciale per la nostra città e per il club monegasco che si appresta a festeggiare il suo centenario – dichiara l’assessore allo Sport e al Turismo del Comune di Genova, Alessandra Bianchi – . Tra i valori dello sport, c’è anche la capacità di superare sfide importanti attraverso il gioco di squadra. In tale ottica si inseriscono le tante iniziative condotte insieme alla Camera di Commercio a Nizza. Genova è stata tra le città capofila del progetto 10 Comuni che ha portato la Capitale Europea dello Sport, con i suoi Palazzi dei Rolli patrimonio UNESCO e tutte le sue bellezze, a viaggiare sugli autobus e sui tram della Costa Azzurra. Un’occasione unica di promozione della nostra città e delle sue eccellenze enogastronomiche grazie ai prodotti dei Brand Genova Gourmet offerti da Camera di Commercio di Genova . Vogliamo offrire un prodotto turistico di qualità, che guarda con grande attenzione all’aspetto esperienziale, oggi sempre più ricercato. A partire dal nostro centro storico, vero e proprio museo a cielo aperto, con la sua autenticità, i nostri collegamenti verticali tra mare e alture che regalano viste con panorami mozzafiato».