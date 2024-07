Genoa, si ferma Gudmundsson. Confermato lo stop di un mese per Marcandalli

Moena. I carichi di lavoro dei preparatori del Genoa si fanno sentire e Gudmundsson si è fermato prima della fine dell’allenamento di ieri e oggi non ha partecipato alla seduta.

Probabile per lui l’assenza domani nell’amichevole contro il Mantova per un affaticamento muscolare. Un risentimento di lieve entità, ma meglio non forzare.

Intanto è confermato dopo gli ultimi accertamenti lo stop di circa un mese per Marcandalli, che ha risentito di una lesione muscolare.

Per quanto riguarda gli altri acciaccati tutti sono o stanno per rientrare.