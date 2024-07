Genoa, sabato 6 luglio l’inaugurazione della targa dedicata a Franco Rotella

Genova. Domani, sabato 6 luglio, alle ore 10 sarà inaugurata una targa dedicata a Franco Rotella.

La cerimonia si terrà nel quartiere di Quezzi (dove Rotella era cresciuto), in via Pinetti tra i civici 66A e 66B (presso il capolinea del 47).

Realizzata con concreto sostegno della Fondazione Genoa 1893 ETS e con la collaborazione del Comune di Genova.

Rotella era cresciuto nella “cantera” del Grifone per poi arrivare ad esordire in prima squadra all’età di 16 anni. Con il Genoa ha giocato 75 partite segnando 4 gol in sette stagioni (interrotte da un’annata alla SPAL) ottenendo la promozione in Serie A nella stagione 1988-1989.

Franco è morto giovane, a 42 anni, a causa di un melanoma che lo aveva colpito qualche anno prima.