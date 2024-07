Genoa, Ottolini: “Sarà un mercato di reazione, Gudmundsson inizia con noi e potrebbe restare”

Pegli. Il direttore sportivo del Genoa Marco Ottolini ha risposto alle domande sul mercato a margine del lancio della campagna abbonamenti 24/25.

Tra i tanti temi toccati, forse la frase più importante non è tra quelle riguardanti i singoli giocatori, ma il passaggio generico in cui ha detto: “Sarà un mercato di reazione”. Ergo, se si presenteranno offerte convenienti allora si agirà di conseguenze, ma non c’è l’urgenza di vendere per forza.

Per quanto riguarda la questione portiere, mancano solo le ultime “carte” per il passaggio di Martinez all’Inter. “Ma non abbiamo fretta di trovare un sostituto – afferma -, partiamo in ritiro con tre portieri”.

Tra i tanti nomi dei possibili sostituto anche quello di un altro spagnolo, Leo Roman. Portiere di 24 anni di proprietà del Maiorca e nell’ultima stagione tra i pali del Real Oviedo. Un nome che, tra l’altra, rievoca dolci ricordi ai tifosi rossoblù. “Rientra tra i profili che abbiamo seguito -afferma Ottolini – ma al momento non mi sento di far classifiche”.

Da un estremo all’altro del campo. In attacco, continuano a rincorrersi le voci di interessamenti nei confronti di Retegui e di Gudmundsson. Per quanto concerne l’islandese, Ottolini ha dichiarato che si aggregherà lunedì alla squadra a Pegli prima della partenza del ritiro. “Non è detto che non possa rimanere con noi”, afferma il direttore sportivo. Stesso discorso per Retegui: “Si tratta dell’attaccante della Nazionale, normale che ci siano interessamenti”.

Insomma, non dovrebbero esserci ancora molte operazioni, con la difesa puntellata in particolare dal promettente Marcandalli, l’anno scorso in Serie B con la Reggiana. Si farà qualcosa per il centrocampo, in cui potrebbe trovare spazio il prodotto del settore giovanile rossoblù Masini.

E sull’ipotesi Coda alla Sampdoria? Anche questo è stato chiesto al direttore sportivo Ottolini, che ha risposto: “Anche l’anno scorso Coda ha segnato tanti gol. Penso che siano tutti e venti le squadre di Serie B a volerlo”.

Per quanto riguarda Zanoli, il ds è stato lapidario: “Non ne parlerò fino a quando non si presenta in sede”. Ha poi affermato che Suslov non è tra gli obiettivi del Grifone. Non dovrebbe tornare Spence: “Al momento non ci sono le condizioni, ma il mercato è lungo”.