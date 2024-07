Genoa, oggi il raduno informale: test atletici prima della partenza per Moena

Genova. Il Genoa riparte. Oggi il raduno informale a Signorini prima di lasciare Genova per la preparazione estiva a Moena, in val di Fassa (13-26 luglio).

Ripartenza graduale con test fisici e atletici, a gruppi, sotto le direttive dei preparatori. Solo per i Nazionali Malinovskyi, Retegui, Vasquez e Puscas ci sarà un po’ più di tempo per riprendere la routine dopo le fatiche dell’Europeo e della Coppa America. Fini è con l’Italia Under 19 per l’Europeo di categoria in programma dal 15 al 28 luglio.

Sul fronte mercato, data ormai per certa la partenza di Martinez e l’arrivo di Zanoli, i tifosi si infiammano dopo il post su Instagram di Gudmundsson che posta una carrellata di foto in maglia rossoblù sul campetto dei Giardini Luzzati e sugli scogli di Boccadasse. Il ds Ottolini ha confermato giorni fa che l’islandese sarebbe ripartito con il Genoa. La società resta dunque alla finestra su diverse opzioni, mantenendo la solida ossatura dell’anno scorso.

Se la scorsa stagione Gilardino e i suoi ragazzi sono stati la vera rivelazione del campionato insieme al Bologna, quest’anno sono chiamati non solo alla conferma, ma anche a migliorare l’ottimo undicesimo posto raggiunto. Il mister rossoblù è cresciuto partita dopo partita e alcuni errori nella prima parte probabilmente con un po’ più di esperienza sarebbero stati evitabili e quei 49 punti avrebbero potuto essere un po’ di più. Tutto nella norma di un percorso di maturazione per un allenatore all’esordio in Serie A.

Il programma prevede le amichevoli a Moena con Fassa (14/07), Venezia (20/07) e Mantova (25/07), più la partita di Brescia (01/08), per la prima gara ufficiale si dovrà attendere venerdì 9 agosto (20:45), per i 32mi di Coppa Italia Frecciarossa: Genoa-Reggiana al Ferraris (compresa negli abbonamenti). Sabato 17 (18:30), sempre in casa, il debutto con l’Inter.

Prosegue intanto la campagna abbonamenti ‘StraordinAria’: i dati delle vendite sono in linea con la passata edizione. Il Ticket Office è aperto sette giorni su sette e nei tre punti vendita ufficiali vige la scontistica, fino al 50%, sulla maggior parte degli articoli in esposizione.