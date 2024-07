Genoa, la stagione è già da record: mai così tanti abbonati nella storia del club

Lo ha annunciato poco fa il club sulle proprie pagine social. La campagna abbonamenti StraordinAria lanciata dal Genoa sulle note della canzone dei Ricchi e Poveri ha portato al “numero più alto di abbonamenti nella storia del club”. A breve, la società dovrebbe comunicare il numero preciso.

Un entusiasmo palpabile che la società ha coltivato fin dal suo arrivo prestando attenzione ai simboli e alla storia del club e cercando di coinvolgere le nuove leve. Sono infatti molti i giovani ad aver (ri)scoperto la voglia di frequentare lo stadio.

Di per sé i risultati sul campo sono stati buoni, ma non sensazionali. Retrocessione, promozione al primo colpo e una salvezza senza patemi. Ma è indubbio che non siano solo i risultati ad aver messo in moto questa onda rossoblù.

Eventi e manifestazioni sono sempre stati valorizzati con una comunicazione social originale e puntuale. Un lavoro di marketing che ha reso il club “re dei social” stando ai dati elaborati da SportMediaHouse. Vincente anche l’idea di abbinare la campagna abbonamenti a tormentoni musicali come Bellissima e, quest’anno, Aria.

Un’attenzione particolare al “popolo”, come lo definiva Scoglio e come lo definisce ora Gilardino, passata anche attraverso il docufilm Comunque e Ovunque nelle sale lo scorso inverno.

Una luna di miele che dovrà ora essere alimentata dalla crescita sul campo, visto che la promessa di tre anni fa era quella dell’Europa.