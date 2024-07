Genoa, la campagna abbonamenti 24/25 sarà StraordinAria

Genova. Il Genoa ha annunciato la campagna abbonamenti 2024/2025. Lo ha fatto con lo slogan “StraordinAria”, citando la hit dei Ricchi e Poveri. La canzone del duo storico della musica italiana, ma ormai anche virale sulle piattaforme social dei più giovani, fa da sfondo sonoro al video di lancio, dove si vedono scorci suggestivi della città.

Il club ha comunicato che tramite PayPal (pagamento online) sarà possibile effettuare un pagamento rateale e che l’abbonamento comprende solo la prima partita della Coppa Italia, che sarà domenica 11 agosto contro la Reggiana. Un coppa nazionale che, tra l’altro, potrebbe poi essere teatro del derby della Lanterna in caso di vittoria del Grifone e della Sampdoria sul Como. Di seguito, tutte le info su prezzi e modalità di abbonamento.

PREZZI BASE VALIDI SOLO PER FASE PRELAZIONI

Tribuna Inferiore Intero: 1.150 €

Tribuna Inferiore Ridotto U18: 230 €

Tribuna Superba Intero: 2.500 €

Distinti Centrali Intero: 395 €

Distinti Centrali Ridotto U18: 160 €

Distinti Laterali Intero: 355 €

Distinti Laterali Ridotto U18: 150 €

Distinti 3° anello Intero: €355

Distinti 3° anello Over 65 : 220 €

Distinti 3° anello Over 75 : 160 €

Distinti 3° anello Under 18: 150 €

Gradinata Nord Intero: 270 €

Gradinata Nord Ridotto U18: 150 €

Gradinata Laterale Intero: 225 €

Gradinata Laterale Ridotto U21: 130 €

Gradinata Zena Intero: 270 €

**Gradinata Zena Family (adulto): 215 €

**Gradinata Zena Family (under 14): 70 €

Gradinata Zena Over 65: 180 €

Gradinata Zena Under 21: 150 €

**Disponibili solo al Ticket Office del GMS al Porto Antico

N.B. Online ogni acquirente può acquistare solo 1 abbonamento per ogni transazione.

Distinti Centrali

1° anello Settori: 103-104-105-106

2° anello Settori: 205-206-207-208-209-210-211

Distinti Laterali

1° anello Settori: 101-102-107-108

2° anello Settori: 201-202-203-204-212-213-214-215

RIVENDITA DEL POSTO

I titolari di abbonamento a tariffa INTERA possono eseguire fino a 3 cambi di titolarità nella stagione sportiva, con accesso al servizio online rivendita del posto per ogni singola partita.

I possessori di abbonamenti a tariffa Over 75 e 65, Under 21 e 18 possono finalizzare fino a 3 cambi di titolarità, per le partite disponibili sulla tessera/abbonamento Dna Genoa.

MAGLIA HOME SCONTO 50%

Ogni abbonato riceverà un buono sconto del 50% per l’acquisto delle maglie Home (Kombat Pro, Kombat Pro donna, Kombat, Kit supporter), esercitabile esclusivamente nei punti vendita al Porto Antico, Sestri Ponente e Chiavari.

-Gli abbonati tramite Ticket Office al Porto Antico ritireranno un voucher cartaceo.

-Gli abbonati online riceveranno una mail con il buono da utilizzare negli store ufficiali.

Il buono non è cumulabile con altre scontistiche ed è valido fino al 30/09/24.

Le maglie saranno disponibili per il ritiro, salvo diverso avviso, a partire dalla fine di luglio in data da comunicarsi.

MY GENOA SCONTO CONTINUATIVO 15%

Tutti gli abbonati 24/25 che si iscriveranno a My Genoa, inserendo la propria DNA card sul proprio profilo, avranno diritto a uno sconto sul merchandising del 15%, continuativo per tutta la stagione sportiva. Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni o scontistiche attive.

Inizialmente la promozione sarà valida in tutti i Genoa Store, per poi essere estesa anche al canale e-commerce. Per attivare il servizio è necessario presentare il proprio QR code personale (disponibile sul profilo My Genoa) alle casse dei punti vendita, unitamente alla propria ricevuta segnaposto.

Per la registrazione a My Genoa: LINK

UTENZE PULSEE LUCE E GAS

Il 1st jersey sponsor e brand per le utenze domestiche Pulsee Luce e Gas, Gruppo Axpo Italia, offre agli abbonati sconti in bolletta calibrati sulla tariffa dei relativi titoli di accesso stagionali.

Per abbonati di Tribuna (sia Superba che Inferiore): sconto di 180€ in 36 mesi sulla doppia fornitura e di 90€ in 36 mesi sulla singola.

Per abbonati dei Distinti: sconto di 150€ in 36 mesi sulla doppia fornitura e di 75€ in 36 mesi sulla singola.

Per abbonati di Gradinata (Nord, Laterale e Zena): sconto di 100€ in 36 mesi sulla doppia fornitura e di 50€ in 36 mesi sulla singola.