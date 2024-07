Moena. Un clima festoso in casa Genoa durante la presentazione della squadra in piazza a Moena tra dichiarazioni ufficiali come la comunicazione del superamento dei 26 mila abbonati e della possibilità di apertura della vendita libera la prossima settimana per superare il record dell’anno scorso, a siparietti come le esibizioni canore di Thorsby e Sabelli.

Una chiamata sul palco tra due ali di folla e ovazioni per tutti. Il capitano Milan Badelj ha fatto capire quanto stia funzionando il mix tra giovani ed esperti e annuncia che l’obiettivo è alzare l’asticella: “Cercheremo di fare una stagione migliore grazie a questo gruppo”.

Anche il nuovo acquisto Zanoli conferma di aver trovato un bel gruppo e non vede l’ora di iniziare questa avventura.

Il presidente Zangrillo ha avuto parole di ringraziamento per tutti: ha rinnovato la sua ammirazione per Gilardino, per lo staff, “che silenziosamente opera anche 14, 15, 16 ore al giorno” e persino per lo chef. Zangrillo, poi ha fatto tributare un applauso speciale per Nicola Leali per il momento legato ai rumor di mercato sul portiere.