Genoa, ecco la nuova maglia per la stagione 2024-2025

Genova. Giù il sipario sulla nuova maglia Home del Genoa, firmata Kappa. L’obiettivo è celebrare la storicità del club più antico d’Italia.

La maglia 24/25, si legge nella nota della società, “si distingue per il design pulito, con linee essenziali e moderne. Tra le novità spicca il colletto girocollo che aggiunge un tocco di contemporaneità e comfort, mantenendo un profilo elegante e raffinato. La tonalità di rosso scuro si ispira alle ragioni del cuore: un omaggio alle maglie più iconiche e rappresentative del Grifone. Autentici pezzi cult nell’immaginario collettivo, come il modello adottato per festeggiare il centenario”.

Caratterizzata da tessuto interlock (85% poliestere riciclato e 15% elastane) con tecnologia Hidro-Way Protection e grafica embossata a caldo su tutti i pannelli, la KombatTM 2025 in versione Pro rappresenta il massimo del livello di tecnologia orientata alle performance sportive offerto da Kappa.

Il collo e il fondo manica sono entrambi in costina lavorata. Il Logo Omini e il lettering sono in transfer, mentre il logo del Team è in silicone applicato a caldo.

Il lancio è stato celebrato con uno shooting e una campagna video a Portofino, suggellando il legame tra il club di Villa Rostan e uno dei luoghi più conosciuti nel mondo.

La campagna ha come claim Beauty of Genoa: il titolo celebra la bellezza estetica del design, l’orgoglio di appartenenza della tifoseria e il radicamento alle tradizioni che il Genoa cfc veicola da oltre un secolo, come patrimonio da lasciare alle nuove generazioni.

La campagna è a cura di Paolo Pettigiani, fotografo professionista e art director torinese, i cui scatti sono stati pubblicati su National Geographic, The Guardian, The Washington Post, Wired, Vogue, Adobe Photoshop Lightroom ed esposti in mostre internazionali a New York, Parigi, Berlino e Milano. Insieme a lui, Nicolò Leone, digital content creator genovese, che ha trasformato i video verticali e i ritratti di vita quotidiana in una vera e propria forma d’arte e che nel corso degli anni ha collaborato con numerose realtà nel mondo della moda e oltre.

Le maglie sono già reperibili in tutti i Genoa Store e sul canale e-commerce. Ogni abbonato 24/25 può utilizzare, sulla base delle modalità in vigore, un buono sconto del 50% per l’acquisto della KombatTM Pro, KombatTM Pro donna, KombatTM, Kit supporter (adulto), fruibile soltanto nei negozi ufficiali. Le maglie sono disponibili, inoltre, su kappa.com e in selezionati negozi Robe di Kappa.

La produzione rientra, come altre, negli accordi pluriennali di sponsorizzazione per l’abbinamento dell’immagine del Club con i marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga e Sebago.