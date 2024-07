Genoa, ecco il talento Jeff Ekhator: gol, grinta e “genoanità”

Val di Fassa. Sponda dalla propria metà campo, una corsa fulminea verso la porta cogliendo l’assist di Papadopulos e segnando il 3-1. Jeff Ekhator è stata una delle diverse note positive della sfida amichevole contro il Venezia.

Tanta determinazione per il giovane attaccante classe 2006, che il Genoa lo ha proprio nel sangue (la “genoanità”). Il suo percorso calcistico parte proprio dai colori rossoblù, sin da quando aveva otto anni. Una lunga trafila nel settore giovanile, facendo bene, per poi arrivare in Primavera 1: sua la doppietta alla Sampdoria per il definitivo 2-2, gol del pari arrivato quasi allo scadere.

E ora l’occasione di partecipare al ritiro della Prima Squadra sotto gli ordini di mister Alberto Gilardino, da giocatore un attaccante con numeri decisamente importanti (273 i gol realizzati in carriera).

Una buona vetrina per mettersi in mostra e imparare sempre di più, con il Grifone che dimostra quanto punti alla valorizzazione dei ragazzi della propria cantera. Soprattutto in un momento dove il calcio italiano è chiamato ad un forte cambio generazionale con giocatori preparati e costanti.

Infatti, insieme ai titolarissimi e ai nuovi arrivi, Gilardino potrebbe puntare su alcuni under, tra cui ecco il profilo di un giovanissimo e motivatissimo Jeff Ekhator.