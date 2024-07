Genoa, è il giorno di Gollini: stamattina le visite mediche

Genova. Il rebus dell’estremo difensore, dopo tante voci, è stato risolto: Pierluigi Gollini è il nuovo portiere del Genoa. Stamattina le visite mediche per l’ex Atalanta che arriva da tre stagioni in cui ha avuto poco spazio tra Tottenham, Fiorentina e Napoli ed è alla ricerca di un rilancio. Il Genoa può essere l’ambiente giusto per ritrovare continuità e serenità.

Gollini ha avuto il suo periodo d’oro nel 2019-2020 con l’Atalanta di Gasperini rubando il posto a Berisha e finendo al terzo posto in campionato. Ha difeso la porta nerazzurra anche in Champions League.

L’infortunio al crociato nel 2020 ha fermato la serie da titolare e i problemi con Gasperini lo hanno relegato in panchina. Da lì la scelta, probabilmente, di lasciare l’Atalanta. Nelle ultime tre stagioni ha disputato 10 partite con il Tottenham, 9 con la Fiorentina e 14 con il Napoli (giocandosi il posto con Meret) con cui ha vinto lo scudetto.

Gollini è un portiere moderno: solido nelle parate, ma anche coraggioso nelle uscite chiudendo la porta nell’uno contro uno, oltre che particolarmente tecnico alla maniera dei portieri del Nord Europa, scuola tedesca docet.

Il Genoa ha fatto un blitz dopo che la trattativa con il Monza si è interrotta per il cambio di obiettivi da parte della società lombarda.