Genoa, chiude la prelazione con oltre 24 mila abbonamenti confermati

Genova. A un giorno dalla fine della prelazione erano già 24 mila le tessere confermate per la nuova stagione del Genoa.

Domattina, lunedì, la comunicazione delle cifre ufficiali alla chiusura della prima tranche della campagna abbonamenti del Grifone.

La scorsa stagione la cifra record di 27.777 abbonamenti. Pare che i tifosi rossoblù vogliano bissare la cifra record.

Gli abbonati della stagione 2023/24 che non hanno confermato il proprio posto nel periodo delle prelazioni, possono cambiare per altro settore a esclusione della Gradinata Nord in tre giorni: martedì 23, mercoledì 24, giovedì 25 luglio al Ticket Office, Palazzina San Giobatta, via al Porto Antico 4 (orario continuato 10-19 da lunedì a domenica), Genoa Store, via Vittorio Veneto 48 – Chiavari (orario continuato 10-19, da martedì al sabato), online sulla pagina dedicata Vivaticket, nelle ricevitorie Vivaticket.

Per rinnovare con modalità online è necessario registrarsi alla pagina Vivaticket con documento di identità valido e tessera Dna Genoa attiva.