Genoa: buona la prima col Fassa, Vitinha subito in evidenza e sul mercato Leo Roman è sempre più vicino

Moena. Prima uscita con i dilettanti del Fassa Calcio per il Genoa, arrivato a Moena per la preparazione. Due formazioni con la prima che ha concluso sul punteggio di 5-1 e la seconda che ha dilagato per 17-1. Il primo gol è del neo rientrato Masini. Doppiette per Ankeye, Ekuban e Bohinen. Poker di Vitinha, che ha dispensato anche due assist. Per onor di cronaca Masini, Ankeye, Messias, Gudmundsson, ancora Ankeye, gli autori delle reti nella prima frazione. Per i padroni di casa eurogol della bandiera di Lorenz. Nella ripresa Vitinha (4 di cui uno su rigore), Bohinen (2), Ekuban (2), Matturro, autorete, Thorsby e Papadopoulos. (foto genoacfc – TanoPecoraro fotografia).

Genoa 1°t: Leali, Vogliacco, Bani, Marcandalli, Sabelli, Messias, Badelj, Masini, Martin, Gudmundsson, Ankeye (39’ Fini).

Genoa 2°t: Sommariva, Calvani (26’ Pittino), De Winter, Matturro, Zanoli, Frendrup, Bohinen, Thorsby, Fini (15’ Accornero), Vitinha, Ekuban (28’ Papadopoulos).

Una pioggia di gol che negli anni scorsi non si era mai vista, in attesa dei test con Venezia (20 luglio) e Mantova (25 luglio).

Leo Romàn sempre più vicino

Sul fronte calciomercato la pista Leo Romàn si fa sempre più concreta. Cadena Ser, la principale radio privata spagnola, riporta che l’offerta rossoblù prevede un contratto sino al 2028 e 4,5 milioni al Real Mallorca più possibili bonus. Romàn ha disputato un ottimo campionato con il Real Oviedo dove era in prestito e ha sfiorato la promozione alla Liga, mettendosi in evidenza per . 24 anni, alt0 189 cm. Il giocatore sarebbe favorevole, manca ancora l’accordo definitivo con il club.