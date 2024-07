Genova. Costruita nel periodo bellico per mettere la riparo dalle bombe la popolazione di Nervi, la gallerie antiaerea di viale Franchini, oggi, potrebbe vedere scritta un’altra pagina della sua storia, dall’esito, però, ancora incerto. L’agenzia del Demanio, infatti, l’ha messa in vendita e questo passaggio potrebbe sbloccare il progetto che l’amministrazione comunale aveva disegnato per la zona di Campostano, vale a dire quella di un nuovo supermercato affiancato dalla nuova piscina del quartiere.

La galleria antiaerea è “caratterizzata da una struttura in cemento armato con volta a botte della superficie lorda complessiva di mq 1726. Completa la consistenza dell’immobile un’area scoperta di mq 50 posta nelle immediate vicinanze dell’accesso principale della galleria ma non adiacente lo stesso”, come si legge sul sito web del Demanio. Il prezzo di partenza per l’asta pubblica è di poco più di 135mila euro.

In questi ultimi anni l’amministrazione civica genovese aveva espresso l’intenzione di acquisire questa galleria per poter procedere con la trasformazione urbanistica dell’area Campostano, che oggi ospita lo storico vivaio del quartiere, in cui inserire anche la piscina pubblica in sostituzione della Mario Massa demolita per far posto al nuovo porticciolo. Sotto un diluvio di polemiche.

La pianta dello sviluppo sotterraneo della galleria

Lo scorso febbraio, però, sulle pagine della cronaca genovese fece il suo “ritorno” il progetto di una nuova piscina omologata per la A1 di Pallanuoto presso l’area dell’ex tiro al piccione di Quinto. Un progetto, al momento ancora nelle fasi preliminari, che di fatto escluderebbe la possibilità di costruire un impianto anche a Nervi. Per questo motivo, ad oggi, tutto il fascicolo su Campostano risulta essere in stand by. La messa in vendita della galleria antiaerea, e l’eventuale compravendita da parte o del Comune o di qualche altro soggetto, potrebbe far ripartire la pratica.